https://ria.ru/20260219/spetsoperatsiya-2075371289.html
Власти Сум обсуждают изъятие недвижимости у покинувших Украину граждан
Власти Сум обсуждают изъятие недвижимости у покинувших Украину граждан - РИА Новости, 19.02.2026
Власти Сум обсуждают изъятие недвижимости у покинувших Украину граждан
В администрации города Сумы обсуждают изъятие недвижимости у граждан, покинувших территорию Украины, и передачу ее в собственность ВСУ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T06:35:00+03:00
2026-02-19T06:35:00+03:00
2026-02-19T06:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сумы
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20260219/spetsoperatsiya-2075371141.html
украина
сумы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сумы, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумы, Вооруженные силы Украины
Власти Сум обсуждают изъятие недвижимости у покинувших Украину граждан
РИА Новости: власти Сум обсуждают изъятие недвижимости у покинувших Украину