Власти Сум обсуждают изъятие недвижимости у покинувших Украину граждан
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 19.02.2026
Власти Сум обсуждают изъятие недвижимости у покинувших Украину граждан
В администрации города Сумы обсуждают изъятие недвижимости у граждан, покинувших территорию Украины, и передачу ее в собственность ВСУ
Власти Сум обсуждают изъятие недвижимости у покинувших Украину граждан

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. В администрации города Сумы обсуждают изъятие недвижимости у граждан, покинувших территорию Украины, и передачу ее в собственность ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Сумах администрация города обсуждает изъятие квартир и коммерческих помещений у граждан, которые покинули Украину, и передачу их в собственность ВСУ", – сообщил источник.
Кроме того, рассматривается возможность обязать местные СТО бесплатно ремонтировать транспорт украинских боевиков, отметил источник.
