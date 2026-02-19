https://ria.ru/20260219/spetsoperatsiya-2075370513.html
ПВО группировки "Днепр" сбила англо-украинский и польский БПЛА
ПВО группировки "Днепр" сбила англо-украинский и польский БПЛА - РИА Новости, 19.02.2026
ПВО группировки "Днепр" сбила англо-украинский и польский БПЛА
Подразделение противовоздушной обороны группировки войск "Днепр" сбило один британско-украинский и один польский разведывательный беспилотный летательный... РИА Новости, 19.02.2026
ГЕНИЧЕСК, 19 фев - РИА Новости. Подразделение противовоздушной обороны группировки войск "Днепр" сбило один британско-украинский и один польский разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ на херсонском направлении, сообщил начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск "Днепр" с позывным "Сидор", отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
"На нашем направлении в последнее время (противник) применяет ударные БПЛА дальнего действия. Также разведывательные БПЛА. И вот крайний (раз), неделя еще не прошла, уничтожили два разведывательных БПЛА производства совместного Британии и Украины
, это "Рэйберд", и производства Польши
"Флай Ай"… По нашим ощущениям, их (дронов производства НАТО
– ред.) становится больше", - сказал офицер ВС РФ
с позывным "Сидор".
По словам военнослужащего, сбитые беспилотники отличаются от украинских более "продвинутыми" техническими характеристиками.
"Их ТТХ: они летают до трех часов на высоте до трех километров, соответственно, имеют неплохие камеры", - отметил военный.