ПВО группировки "Днепр" сбила англо-украинский и польский БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:21 19.02.2026
ПВО группировки "Днепр" сбила англо-украинский и польский БПЛА
ПВО группировки "Днепр" сбила англо-украинский и польский БПЛА
Подразделение противовоздушной обороны группировки войск "Днепр" сбило один британско-украинский и один польский разведывательный беспилотный летательный... РИА Новости, 19.02.2026
ПВО группировки "Днепр" сбила англо-украинский и польский БПЛА

РИА Новости: силы ПВО "Днепра" сбили англо-украинский и польский БПЛА

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 19 фев - РИА Новости. Подразделение противовоздушной обороны группировки войск "Днепр" сбило один британско-украинский и один польский разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ на херсонском направлении, сообщил начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск "Днепр" с позывным "Сидор", отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
"На нашем направлении в последнее время (противник) применяет ударные БПЛА дальнего действия. Также разведывательные БПЛА. И вот крайний (раз), неделя еще не прошла, уничтожили два разведывательных БПЛА производства совместного Британии и Украины, это "Рэйберд", и производства Польши "Флай Ай"… По нашим ощущениям, их (дронов производства НАТО – ред.) становится больше", - сказал офицер ВС РФ с позывным "Сидор".
По словам военнослужащего, сбитые беспилотники отличаются от украинских более "продвинутыми" техническими характеристиками.
"Их ТТХ: они летают до трех часов на высоте до трех километров, соответственно, имеют неплохие камеры", - отметил военный.
Российские военнослужащие
ВС России уничтожили канадскую бронемашину под Константиновкой
Вчера, 06:02
 
Специальная военная операция на Украине Украина Польша НАТО Вооруженные силы РФ
 
 
