ПВО группировки "Днепр" сбила англо-украинский и польский БПЛА

ГЕНИЧЕСК, 19 фев - РИА Новости. Подразделение противовоздушной обороны группировки войск "Днепр" сбило один британско-украинский и один польский разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ на херсонском направлении, сообщил начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск "Днепр" с позывным "Сидор", отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.

"На нашем направлении в последнее время (противник) применяет ударные БПЛА дальнего действия. Также разведывательные БПЛА. И вот крайний (раз), неделя еще не прошла, уничтожили два разведывательных БПЛА производства совместного Британии и Украины , это "Рэйберд", и производства Польши "Флай Ай"… По нашим ощущениям, их (дронов производства НАТО – ред.) становится больше", - сказал офицер ВС РФ с позывным "Сидор".

По словам военнослужащего, сбитые беспилотники отличаются от украинских более "продвинутыми" техническими характеристиками.