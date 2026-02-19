Рейтинг@Mail.ru
"Ахмат" уничтожил пункт дислокации наемников ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:51 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/spetsoperatsiya-2075369500.html
"Ахмат" уничтожил пункт дислокации наемников ВСУ в Сумской области
"Ахмат" уничтожил пункт дислокации наемников ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.02.2026
"Ахмат" уничтожил пункт дислокации наемников ВСУ в Сумской области
Бойцы спецназа "Ахмат", действующие в составе российской группировки войск "Север", уничтожили беспилотниками типа "Молния" пункт дислокации латиноамериканских... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T05:51:00+03:00
2026-02-19T05:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20260219/spetsoperatsiya-2075368347.html
https://ria.ru/20260219/bespilotniki-2075364272.html
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
"Ахмат" уничтожил пункт дислокации наемников ВСУ в Сумской области

РИА Новости: "Ахмат" уничтожил пункт дислокации наемников ВСУ в Сумской области

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
КУРСК, 19 фев - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат", действующие в составе российской группировки войск "Север", уничтожили беспилотниками типа "Молния" пункт дислокации латиноамериканских наемников, воюющих на стороне ВСУ в Сумской области, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным "Аид".
В во вторник в МО РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся удары по ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Харьковка и Хотень Сумской области.
Видео уничтожения пунктов временной дислокации у Хотени есть в распоряжении РИА Новости.
"Мы знаем о том, что на наш участок зашли латиноамериканские наёмники, что странно, обычно зимой они не любители воевать. В район населенного пункта Хотень их завели. Мы с ними "поздоровались", как положено, проявили гостеприимство. Накидали им по пункту временной дислокации "Молниями", ну они оценили русское гостеприимство", - прокомментировал "Аид".
Он уточнил, что судя по имеющимся радиоперехватам, ВСУ ежедневно несут потери на этом участке фронта.
"Уничтожили полностью здание вместе со всем содержимым. Какие там были потери, пока что не знаем, ждём, какую-то информацию, но поражение нанесли. В целом, группировка "Север" вполне успешно противостоит противнику на этом участке", - подчеркнул "Аид".
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
