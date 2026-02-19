КУРСК, 19 фев - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат", действующие в составе российской группировки войск "Север", уничтожили беспилотниками типа "Молния" пункт дислокации латиноамериканских наемников, воюющих на стороне ВСУ в Сумской области, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным "Аид".

В во вторник в МО РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся удары по ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Харьковка и Хотень Сумской области.

Видео уничтожения пунктов временной дислокации у Хотени есть в распоряжении РИА Новости.

"Мы знаем о том, что на наш участок зашли латиноамериканские наёмники, что странно, обычно зимой они не любители воевать. В район населенного пункта Хотень их завели. Мы с ними "поздоровались", как положено, проявили гостеприимство. Накидали им по пункту временной дислокации "Молниями", ну они оценили русское гостеприимство", - прокомментировал "Аид".

Он уточнил, что судя по имеющимся радиоперехватам, ВСУ ежедневно несут потери на этом участке фронта.