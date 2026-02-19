https://ria.ru/20260219/spetsoperatsiya-2075369500.html
"Ахмат" уничтожил пункт дислокации наемников ВСУ в Сумской области
2026-02-19T05:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
Новости
ru-RU
КУРСК, 19 фев - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат", действующие в составе российской группировки войск "Север", уничтожили беспилотниками типа "Молния" пункт дислокации латиноамериканских наемников, воюющих на стороне ВСУ в Сумской области, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным "Аид".
В во вторник в МО РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся удары по ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Харьковка и Хотень Сумской области.
Видео уничтожения пунктов временной дислокации у Хотени есть в распоряжении РИА Новости.
"Мы знаем о том, что на наш участок зашли латиноамериканские наёмники, что странно, обычно зимой они не любители воевать. В район населенного пункта Хотень их завели. Мы с ними "поздоровались", как положено, проявили гостеприимство. Накидали им по пункту временной дислокации "Молниями", ну они оценили русское гостеприимство", - прокомментировал "Аид".
Он уточнил, что судя по имеющимся радиоперехватам, ВСУ
ежедневно несут потери на этом участке фронта.
"Уничтожили полностью здание вместе со всем содержимым. Какие там были потери, пока что не знаем, ждём, какую-то информацию, но поражение нанесли. В целом, группировка "Север" вполне успешно противостоит противнику на этом участке", - подчеркнул "Аид".