Российский военный рассказал, как они помогают пленным спасать раненых - РИА Новости, 19.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 19.02.2026
Российский военный рассказал, как они помогают пленным спасать раненых
Военнослужащие армии России помогают пленным украинским военным спасать раненых сослуживцев, рассказал на видео Минобороны РФ штурмовик подразделения...
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Российский военный рассказал, как они помогают пленным спасать раненых

ВС России помогают пленным украинцам спасать своих сослуживцев

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военнослужащие армии России помогают пленным украинским военным спасать раненых сослуживцев, рассказал на видео Минобороны РФ штурмовик подразделения группировки войск "Центр" Андрей Батаев.
"В основном у них командиры всегда бросают на последнего, а ребята уже остаются там. И вот они выбирают лучшее для себя - жизнь сохранить, то есть, чем остаться там на поле. По два, по три человека выходили и говорили точки, где их трехсотые (раненые - ред.) лежат, чтобы наши бойцы помогли вытащить трехсотых, и также спасти жизнь им. Рассказывали, где их точки, какие огневые позиции у них стоят, где снайперы. И наши уже ребята спокойно вообще без боя заходили, эвакуировали и трехсотых, и занимали их позиции уже спокойно. Относимся к ним хорошо, жизнь сохраняем, все, что есть, делимся всем", - сказал Батаев.
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
