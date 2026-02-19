Российский военный рассказал, как они помогают пленным спасать раненых

"В основном у них командиры всегда бросают на последнего, а ребята уже остаются там. И вот они выбирают лучшее для себя - жизнь сохранить, то есть, чем остаться там на поле. По два, по три человека выходили и говорили точки, где их трехсотые (раненые - ред.) лежат, чтобы наши бойцы помогли вытащить трехсотых, и также спасти жизнь им. Рассказывали, где их точки, какие огневые позиции у них стоят, где снайперы. И наши уже ребята спокойно вообще без боя заходили, эвакуировали и трехсотых, и занимали их позиции уже спокойно. Относимся к ним хорошо, жизнь сохраняем, все, что есть, делимся всем", - сказал Батаев.