19.02.2026
03:18 19.02.2026
Минздрав рассказал о состоянии отравившихся в кафе Южно-Сахалинска людей
Кишечная инфекция выявлена у четырех посетителей кафе в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
происшествия
южно-сахалинск
сахалинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
южно-сахалинск
сахалинская область
россия
происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев – РИА Новости. Кишечная инфекция выявлена у четырех посетителей кафе в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
"Медики выявили кишечную инфекцию у четырех поступивших пациентов – троих детей и одного взрослого, которого уже выписали из больницы. Дети еще находятся на стационарном лечении. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести, одного – как удовлетворительное", - рассказал представитель пресс-службы ведомства.
По его словам, всем пациентам была оперативно организована медицинская помощь в условиях стационара и обеспечен комплекс лечебно-диагностических мероприятий.
По факту отравления людей в одном из кафе Южно-Сахалинска следственное управление СК по Сахалинской области возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
На Сахалине возбудили дело после массового отравления в кафе
18 февраля, 09:29
 
ПроисшествияЮжно-СахалинскСахалинская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
