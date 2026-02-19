Минздрав рассказал о состоянии отравившихся в кафе Южно-Сахалинска людей

"Медики выявили кишечную инфекцию у четырех поступивших пациентов – троих детей и одного взрослого, которого уже выписали из больницы. Дети еще находятся на стационарном лечении. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести, одного – как удовлетворительное", - рассказал представитель пресс-службы ведомства.