Минздрав рассказал о состоянии отравившихся в кафе Южно-Сахалинска людей
Минздрав рассказал о состоянии отравившихся в кафе Южно-Сахалинска людей - РИА Новости, 19.02.2026
Минздрав рассказал о состоянии отравившихся в кафе Южно-Сахалинска людей
Кишечная инфекция выявлена у четырех посетителей кафе в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Сахалинской области. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T03:18:00+03:00
2026-02-19T03:18:00+03:00
2026-02-19T03:18:00+03:00
https://ria.ru/20260218/sahalin-2075121742.html
южно-сахалинск
сахалинская область
россия
Минздрав рассказал о состоянии отравившихся в кафе Южно-Сахалинска людей
РИА Новости: у четырех отравившихся в Южно-Сахалинске нашли кишечную инфекцию
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев – РИА Новости. Кишечная инфекция выявлена у четырех посетителей кафе в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
"Медики выявили кишечную инфекцию у четырех поступивших пациентов – троих детей и одного взрослого, которого уже выписали из больницы. Дети еще находятся на стационарном лечении. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести, одного – как удовлетворительное", - рассказал представитель пресс-службы ведомства.
По его словам, всем пациентам была оперативно организована медицинская помощь в условиях стационара и обеспечен комплекс лечебно-диагностических мероприятий.
По факту отравления людей в одном из кафе Южно-Сахалинска
следственное управление СК
по Сахалинской области
возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия.