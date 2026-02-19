https://ria.ru/20260219/sochi-2075580324.html
Вечер композитора Александра Чайковского прошел на Зимнем фестивале в Сочи
Вечер композитора Александра Чайковского прошел на Зимнем фестивале в Сочи - РИА Новости, 19.02.2026
Вечер композитора Александра Чайковского прошел на Зимнем фестивале в Сочи
Юбилейный вечер, приуроченный к 80-летию композитора Александра Чайковского, прошел в день его рождения 19 февраля на XIX Зимнем международном фестивале Юрия...
Вечер композитора Александра Чайковского прошел на Зимнем фестивале в Сочи
Юбилейный вечер композитора Александра Чайковского состоялся в Сочи
СОЧИ, 19 фев – РИА Новости. Юбилейный вечер, приуроченный к 80-летию композитора Александра Чайковского, прошел в день его рождения 19 февраля на XIX Зимнем международном фестивале Юрия Башмета в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
На концерте в Зале камерной и органной музыки состоялась мировая премьера цикла из семи романсов на стихи русских композиторов "Благословляю все". Также прозвучали два романса из вокального цикла "Из жизни Петербургской актрисы" и музыка к спектаклю "Провинциалка". Программу предоставили меццо-сопрано Елизавета Захарова и пианист Алексей Гориболь.
Новый вокальный цикл "Благословляю все" объединил стихи русских поэтов разных стилей и эпох: от Пушкина и Лермонтова до Блока и Евтушенко. Выбранные тексты объединяет общая тема любви – возвышенной и земной.
"Главным импульсом было то, что эти стихи, эти поэты мне просто очень нравятся. Постепенно это собралось в единое целое, не могу сказать, что это цикл в полной мере, но какое-то одинаковое состояние эти романсы объединяет. Сегодня же прозвучат еще несколько романсов, которые рифмуются с этим циклом, созвучны ему по настроению. Вообще, всю эту программу собрал пианист Алексей Гориболь, нашел какую-то общую идею в этих всех сочинениях", – рассказал РИА Новости Чайковский.
Чайковский – крупнейший современный композитор, председатель Союза композиторов России, преподаватель композиции в Московской консерватории, музыкант, который в течение всей жизни успешно совмещает творческую, педагогическую и организационную работу. Он – автор восьми симфоний, 13 опер, концертов для разных инструментов с оркестром. Многие сочинения Чайковский писал специально для Юрия Башмета, с которым его связывает дружба на протяжении 40 лет. Особая сфера интересов композитора – музыка для театра и кино.