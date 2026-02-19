Вечер композитора Александра Чайковского прошел на Зимнем фестивале в Сочи

Композитор Александр Чайковский во время мировой премьеры хоровой оперы "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском" в рамках программы ХIII Международного зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета

СОЧИ, 19 фев – РИА Новости. Юбилейный вечер, приуроченный к 80-летию композитора Александра Чайковского, прошел в день его рождения 19 февраля на XIX Зимнем международном фестивале Юрия Башмета в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

На концерте в Зале камерной и органной музыки состоялась мировая премьера цикла из семи романсов на стихи русских композиторов "Благословляю все". Также прозвучали два романса из вокального цикла "Из жизни Петербургской актрисы" и музыка к спектаклю "Провинциалка". Программу предоставили меццо-сопрано Елизавета Захарова и пианист Алексей Гориболь.

Новый вокальный цикл "Благословляю все" объединил стихи русских поэтов разных стилей и эпох: от Пушкина и Лермонтова до Блока и Евтушенко. Выбранные тексты объединяет общая тема любви – возвышенной и земной.

"Главным импульсом было то, что эти стихи, эти поэты мне просто очень нравятся. Постепенно это собралось в единое целое, не могу сказать, что это цикл в полной мере, но какое-то одинаковое состояние эти романсы объединяет. Сегодня же прозвучат еще несколько романсов, которые рифмуются с этим циклом, созвучны ему по настроению. Вообще, всю эту программу собрал пианист Алексей Гориболь, нашел какую-то общую идею в этих всех сочинениях", – рассказал РИА Новости Чайковский.