Вечер композитора Александра Чайковского прошел на Зимнем фестивале в Сочи
Морвокзал в Сочи
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
20:10 19.02.2026
Вечер композитора Александра Чайковского прошел на Зимнем фестивале в Сочи
Вечер композитора Александра Чайковского прошел на Зимнем фестивале в Сочи - РИА Новости, 19.02.2026
Вечер композитора Александра Чайковского прошел на Зимнем фестивале в Сочи
Юбилейный вечер, приуроченный к 80-летию композитора Александра Чайковского, прошел в день его рождения 19 февраля на XIX Зимнем международном фестивале Юрия... РИА Новости, 19.02.2026
Вечер композитора Александра Чайковского прошел на Зимнем фестивале в Сочи

Юбилейный вечер композитора Александра Чайковского состоялся в Сочи

Композитор Александр Чайковский во время мировой премьеры хоровой оперы "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском" в рамках программы ХIII Международного зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета
Композитор Александр Чайковский во время мировой премьеры хоровой оперы Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском в рамках программы ХIII Международного зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Композитор Александр Чайковский во время мировой премьеры хоровой оперы "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском" в рамках программы ХIII Международного зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета
СОЧИ, 19 фев – РИА Новости. Юбилейный вечер, приуроченный к 80-летию композитора Александра Чайковского, прошел в день его рождения 19 февраля на XIX Зимнем международном фестивале Юрия Башмета в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
На концерте в Зале камерной и органной музыки состоялась мировая премьера цикла из семи романсов на стихи русских композиторов "Благословляю все". Также прозвучали два романса из вокального цикла "Из жизни Петербургской актрисы" и музыка к спектаклю "Провинциалка". Программу предоставили меццо-сопрано Елизавета Захарова и пианист Алексей Гориболь.
Главный дирижёр всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет на пресс-конференции, посвященной открытию XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Спектакль "О любви" открывает Зимний фестиваль искусств в Сочи Юрия Башмета
18 февраля, 19:16
18 февраля, 19:16
Новый вокальный цикл "Благословляю все" объединил стихи русских поэтов разных стилей и эпох: от Пушкина и Лермонтова до Блока и Евтушенко. Выбранные тексты объединяет общая тема любви – возвышенной и земной.
"Главным импульсом было то, что эти стихи, эти поэты мне просто очень нравятся. Постепенно это собралось в единое целое, не могу сказать, что это цикл в полной мере, но какое-то одинаковое состояние эти романсы объединяет. Сегодня же прозвучат еще несколько романсов, которые рифмуются с этим циклом, созвучны ему по настроению. Вообще, всю эту программу собрал пианист Алексей Гориболь, нашел какую-то общую идею в этих всех сочинениях", – рассказал РИА Новости Чайковский.
Чайковский – крупнейший современный композитор, председатель Союза композиторов России, преподаватель композиции в Московской консерватории, музыкант, который в течение всей жизни успешно совмещает творческую, педагогическую и организационную работу. Он – автор восьми симфоний, 13 опер, концертов для разных инструментов с оркестром. Многие сочинения Чайковский писал специально для Юрия Башмета, с которым его связывает дружба на протяжении 40 лет. Особая сфера интересов композитора – музыка для театра и кино.
Дирижер Юрий Башмет, камерный хор Московской консерватории и Всероссийский юношеский симфонический оркестр на открытии XVIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступит на фестивале в Сочи
10 февраля, 10:00
10 февраля, 10:00
 
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в СочиСочиРоссияАлександр ЧайковскийЮрий Башмет
 
 
