В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков

«

"За неполные сутки циклон "Валли" насыпал в осадкомеры московских метеорологов рекордное количество осадков. По предварительным данным, в Москве, на базовой метеостанции города, ВДНХ, за сегодняшний день уже выпало 14 миллиметров осадков, что существенно выше прежнего суточного достижения этого дня, установленного 19 февраля 1970 года. Точное значение нового рекорда станет известно после 21 часа по местном времени", - написал Леус в своем Telegram-канале.