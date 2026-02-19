https://ria.ru/20260219/snegopad-2075623203.html
В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков
В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков
Циклон "Валли" уже насыпал в Москве рекордные для этого дня 14 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.02.2026
Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада
На Москву в очередной раз обрушился снежный циклон.
Специалисты Комплекса городского хозяйства осуществляют непрерывный мониторинг состояния дорог. Проводят сплошное механизированное прометание проезжей части улиц и ключевых магистралей, пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой.
Под особым контролем – подходы к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы.
Цикл работ будет повторять в соответствии с погодной ситуацией. Все городские службы работают в усиленном режиме.
