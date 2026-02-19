Рейтинг@Mail.ru
В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков
22:44 19.02.2026
В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков
В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков - РИА Новости, 19.02.2026
В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков
Циклон "Валли" уже насыпал в Москве рекордные для этого дня 14 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.02.2026
Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада
На Москву в очередной раз обрушился снежный циклон. Специалисты Комплекса городского хозяйства осуществляют непрерывный мониторинг состояния дорог. Проводят сплошное механизированное прометание проезжей части улиц и ключевых магистралей, пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Под особым контролем – подходы к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы. Цикл работ будет повторять в соответствии с погодной ситуацией. Все городские службы работают в усиленном режиме.
В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков

Синоптик Леус: циклон "Валли" насыпал в Москве рекордные 14 миллиметров осадков

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Циклон "Валли" уже насыпал в Москве рекордные для этого дня 14 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"За неполные сутки циклон "Валли" насыпал в осадкомеры московских метеорологов рекордное количество осадков. По предварительным данным, в Москве, на базовой метеостанции города, ВДНХ, за сегодняшний день уже выпало 14 миллиметров осадков, что существенно выше прежнего суточного достижения этого дня, установленного 19 февраля 1970 года. Точное значение нового рекорда станет известно после 21 часа по местном времени", - написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что в шаге от подобного рекорда - подмосковная Коломна, там выпало 13 миллиметров влаги, что всего на 1 миллиметр меньше рекордного значения 1968 года.
Синоптик рассказал о снежном циклоне, пришедшем в Москву
