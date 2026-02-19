Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад - РИА Новости, 19.02.2026
10:25 19.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад
2026
общество, москва, петр бирюков, снегопад в москве
Общество, Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Снегопад в Москве закончится ранним утром в пятницу, в диапазоне от трех до шести часов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Снегопад закончится под утро пятницы в районе трех-шести часов утра", - отметил Шувалов.
Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заявил, что городские службы готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более чем 70% от месячной нормы осадков.
Сугробы в Москве за утро четверга подросли на 6-7 сантиметров
ОбществоМоскваПетр БирюковСнегопад в Москве
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
