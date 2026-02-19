https://ria.ru/20260219/snegopad-2075400281.html
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад
Снегопад в Москве закончится ранним утром в пятницу, в диапазоне от трех до шести часов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео"... РИА Новости, 19.02.2026
москва
Синоптик Шувалов: снегопад в Москве закончится в пятницу