Синоптик рассказал, когда в Москве закончится сильный снегопад
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится сильный снегопад - РИА Новости, 19.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится сильный снегопад
Очень сильный снегопад будет продолжаться до 14-15 часов дня, после чего постепенно ослабеет, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео"... РИА Новости, 19.02.2026
москва
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится сильный снегопад
Синоптик Шувалов: сильный снегопад в Москве ослабеет к трем часам дня