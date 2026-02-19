Синоптик рассказал, когда в Москве закончится сильный снегопад

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Очень сильный снегопад будет продолжаться до 14-15 часов дня, после чего постепенно ослабеет, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Сильный и очень сильный снегопад будет продолжаться до 14-15 часов. Потом он перейдет в категорию умеренного и слабого, постепенно будет ослабевать", - отметил Шувалов.