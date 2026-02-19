Рейтинг@Mail.ru
В Москве ликвидируют последствия сильного снегопада - РИА Новости, 19.02.2026
09:23 19.02.2026 (обновлено: 12:21 19.02.2026)
В Москве ликвидируют последствия сильного снегопада
Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 19.02.2026
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится весь день. Он будет сопровождаться сильными порывами ветра до 17 м/с. Ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в публикации на платформе Max.
Отмечается, что повсеместно организованы работы по уборке снега. Под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы.
"Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду. По возможности перенести поездки на личных автомобилях, если это невозможно – быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавляется в сообщении.
В столичных аэропортах отменяют и задерживают рейсы из-за снегопада
МоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)Снегопад в Москве
 
 
