В Москве ликвидируют последствия сильного снегопада

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится весь день. Он будет сопровождаться сильными порывами ветра до 17 м/с. Ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в публикации на платформе Max.
Отмечается, что повсеместно организованы работы по уборке снега. Под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы.
"Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду. По возможности перенести поездки на личных автомобилях, если это невозможно – быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавляется в сообщении.