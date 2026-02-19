Снег в Москве будет идти всю ночь

«

"Снег в столичном регионе продолжится в течение всей ночи, причём в её начале осадки местами ещё могут быть сильными. Днём же осадки прогнозируются небольшими, так что обновление суточного рекорда по количеству осадков 20 февраля не ожидается", - написал Леус в своем Telegram-канале.