Снег в Москве будет идти всю ночь - РИА Новости, 19.02.2026
22:40 19.02.2026
Снег в Москве будет идти всю ночь
Снег в московском регионе продолжится в течение всей ближайшей ночи, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.02.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
общество, михаил леус, снегопад в москве, москва
Общество, Михаил Леус, Снегопад в Москве, Москва
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Снег в московском регионе продолжится в течение всей ближайшей ночи, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Снег в столичном регионе продолжится в течение всей ночи, причём в её начале осадки местами ещё могут быть сильными. Днём же осадки прогнозируются небольшими, так что обновление суточного рекорда по количеству осадков 20 февраля не ожидается", - написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что снежный максимум нынешней зимы, составляет 61 сантиметр, суточный рекорд по высоте снежного покрова, составляющий для 20 февраля 64 сантиметра, могут быть обновлены.
"Ну а абсолютный февральский рекорд по высоте снежного покрова, величина которого 72 сантиметра, устоит. Но об этом мы узнаем после 9 часов утра предстоящей пятницы", - добавил он.
