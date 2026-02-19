Россияне стали покупать больше лопат из-за снегопадов

При этом снеговые лопаты москвичи купили еще месяц назад - когда начались сильные снегопады, добавляет издание.

"Продажи обычных снеговых лопат и щеток практически не изменились - жители столичного региона закупились ими еще в январе, когда по ряду категорий рост составлял тысячи процентов (по сравнению с аномально теплым и бесснежным периодом января 2025 года). Несмотря на снегопады не наблюдается резких изменений в средних сроках доставки товаров", - сказали "Газете.ru" в Wildberries.