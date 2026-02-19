Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

На Москву в очередной раз обрушился снежный циклон.

Специалисты Комплекса городского хозяйства осуществляют непрерывный мониторинг состояния дорог. Проводят сплошное механизированное прометание проезжей части улиц и ключевых магистралей, пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой.

Под особым контролем – подходы к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы.