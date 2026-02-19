https://ria.ru/20260219/sneg-2075596591.html
Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада
Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада - РИА Новости, 19.02.2026
Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада
На Москву в очередной раз обрушился снежный циклон. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T19:29:00+03:00
2026-02-19T19:29:00+03:00
2026-02-19T19:29:00+03:00
Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада
На Москву в очередной раз обрушился снежный циклон.
Специалисты Комплекса городского хозяйства осуществляют непрерывный мониторинг состояния дорог. Проводят сплошное механизированное прометание проезжей части улиц и ключевых магистралей, пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой.
Под особым контролем – подходы к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы.
Цикл работ будет повторять в соответствии с погодной ситуацией. Все городские службы работают в усиленном режиме.
