СМИ узнали детали разговора США и Британии о России в Женеве

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Корреспондент британской газеты Telegraph Джо Барнс в Женеве присутствовал при разговоре представителей США и Британии, посвященном России, в преддверии переговоров по Украине, подобных встреч британских и американских чиновников на полях мероприятия было как минимум две.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что советник по безопасности премьера Великобритании Кира Стармера Джонатан Пауэлл в Женеве провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром армии США Дэниелом Дрисколлом.
Отмечается, что встреча состоялась в ресторане гостиницы InterContinental, где впоследствии прошли переговоры по Украине. Разговор представителей США и Британии продлился примерно час, уточняет Барнс. При этом в определенные моменты к беседе присоединялись Дрисколл и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер.
По словам корреспондента, Уиткофф и Пауэлл обсуждали предстоящие переговоры по Украине. При этом в какой-то момент спецпосланник президента США заявил, что "Россия ни в коем случае...", однако затем понизил голос, и Барнс не смог расслышать конец фразы.
По информации газеты, в ходе переговоров Пауэлл и другие британские чиновники ждали новостей. По завершении первого дня диалога он снова встретился с Уиткоффом и отправился с ним ужинать в Four Seasons.
Переговоры прошли в Женеве со вторника по среду. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и другие официальные лица.
