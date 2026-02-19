СМИ узнали детали разговора США и Британии о России в Женеве

По словам корреспондента, Уиткофф и Пауэлл обсуждали предстоящие переговоры по Украине. При этом в какой-то момент спецпосланник президента США заявил, что "Россия ни в коем случае...", однако затем понизил голос, и Барнс не смог расслышать конец фразы.