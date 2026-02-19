Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали детали разговора США и Британии о России в Женеве - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/smi-2075538891.html
СМИ узнали детали разговора США и Британии о России в Женеве
СМИ узнали детали разговора США и Британии о России в Женеве - РИА Новости, 19.02.2026
СМИ узнали детали разговора США и Британии о России в Женеве
Корреспондент британской газеты Telegraph Джо Барнс в Женеве присутствовал при разговоре представителей США и Британии, посвященном России, в преддверии... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T17:02:00+03:00
2026-02-19T17:02:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
стив уиткофф
кир стармер
джаред кушнер
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075163808_0:346:2873:1962_1920x0_80_0_0_2fa6c6c4db5bb5b06637833b2880690a.jpg
https://ria.ru/20260219/peregovory-2075373817.html
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075175586.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075163808_25:0:2754:2047_1920x0_80_0_0_d306a7457d1dffc1bd4766cc5a9feca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, стив уиткофф, кир стармер, джаред кушнер, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Стив Уиткофф, Кир Стармер, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
СМИ узнали детали разговора США и Британии о России в Женеве

Журналист Telegraph пытался подслушать разговор США и Британии о России в Женеве

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве
Журналисты у отеля Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Журналисты у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Корреспондент британской газеты Telegraph Джо Барнс в Женеве присутствовал при разговоре представителей США и Британии, посвященном России, в преддверии переговоров по Украине, подобных встреч британских и американских чиновников на полях мероприятия было как минимум две.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что советник по безопасности премьера Великобритании Кира Стармера Джонатан Пауэлл в Женеве провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром армии США Дэниелом Дрисколлом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Переговоры раскололи банду Зеленского на два лагеря. Один поумнее
Вчера, 08:00
"Стив Уиткофф, посланник Белого дома, и Джонатан Пауэлл, советник по нацбезопасности Британии... моделировали... два важных раунда переговоров", - пишет Барнс про встречу в преддверии переговоров США, посвященных Украине и Ирану.
Отмечается, что встреча состоялась в ресторане гостиницы InterContinental, где впоследствии прошли переговоры по Украине. Разговор представителей США и Британии продлился примерно час, уточняет Барнс. При этом в определенные моменты к беседе присоединялись Дрисколл и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер.
По словам корреспондента, Уиткофф и Пауэлл обсуждали предстоящие переговоры по Украине. При этом в какой-то момент спецпосланник президента США заявил, что "Россия ни в коем случае...", однако затем понизил голос, и Барнс не смог расслышать конец фразы.
По информации газеты, в ходе переговоров Пауэлл и другие британские чиновники ждали новостей. По завершении первого дня диалога он снова встретился с Уиткоффом и отправился с ним ужинать в Four Seasons.
Переговоры прошли в Женеве со вторника по среду. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и другие официальные лица.
Пресс-подход Мединского по итогам трехсторонней встречи России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Мединский рассказал об итогах переговоров в Женеве
18 февраля, 12:56
 
В миреСШАРоссияУкраинаСтив УиткоффКир СтармерДжаред КушнерМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала