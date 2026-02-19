https://ria.ru/20260219/sizo-2075371529.html
Правозащитники предложили разрешить арестованным спать днем в СИЗО
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Московские правозащитники предлагают разрешить арестованным спать днем, внеся дополнения в правила внутреннего распорядка в учреждениях ФСИН, рассказал РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Илья Высотский.
"В 2022 году в правила внутреннего распорядка (ПВР) были внесены изменения, которые в том числе касались быта обвиняемых и подозреваемых, находящихся в следственных изоляторах. В частности, в основных правах для арестованных закрепили восьмичасовой сон в ночное время, а также возможность "находиться на спальном месте в не отведенное для сна время, не расправляя спальное место", - сказал Высотский.
Вместе с тем, по словам правозащитника, для гуманизации условия в следственных изоляторах, необходимо нормативно допустить возможность краткосрочного дневного сна в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы.
"На наш взгляд, в ПВР необходимо внести пункт, по которому будет допускаться возможность предоставления сна, например, двухчасового, подозреваемым и обвиняемым в дневное время. Данная мера необходима, в том числе с учетом того, что в изоляторах содержатся граждане, которым дневной сон необходим по медпоказаниям. На сегодняшний день администрация учреждения не вправе допускать это, как элемент, противоречащий установленному распорядку дня", - сказал председатель ОНК Москвы
.
Соответствующее предложение будет подготовлено и направлено во Минюст РФ
, заключил Высотский.