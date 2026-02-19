Рейтинг@Mail.ru
Правозащитники предложили разрешить арестованным спать днем в СИЗО
06:38 19.02.2026
Правозащитники предложили разрешить арестованным спать днем в СИЗО
Правозащитники предложили разрешить арестованным спать днем в СИЗО
Московские правозащитники предлагают разрешить арестованным спать днем, внеся дополнения в правила внутреннего распорядка в учреждениях ФСИН, рассказал РИА... РИА Новости, 19.02.2026
общество, москва, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), онк
Общество, Москва, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), ОНК
Правозащитники предложили разрешить арестованным спать днем в СИЗО

РИА Новости: правозащитники предложили разрешить арестованным спать днем в СИЗО

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗдание СИЗО "Матросская тишина"
Здание СИЗО Матросская тишина - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Здание СИЗО "Матросская тишина". Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Московские правозащитники предлагают разрешить арестованным спать днем, внеся дополнения в правила внутреннего распорядка в учреждениях ФСИН, рассказал РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Илья Высотский.
"В 2022 году в правила внутреннего распорядка (ПВР) были внесены изменения, которые в том числе касались быта обвиняемых и подозреваемых, находящихся в следственных изоляторах. В частности, в основных правах для арестованных закрепили восьмичасовой сон в ночное время, а также возможность "находиться на спальном месте в не отведенное для сна время, не расправляя спальное место", - сказал Высотский.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Москалькова предложила ограничить сроки нахождения в СИЗО
27 января, 13:12
Вместе с тем, по словам правозащитника, для гуманизации условия в следственных изоляторах, необходимо нормативно допустить возможность краткосрочного дневного сна в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы.
"На наш взгляд, в ПВР необходимо внести пункт, по которому будет допускаться возможность предоставления сна, например, двухчасового, подозреваемым и обвиняемым в дневное время. Данная мера необходима, в том числе с учетом того, что в изоляторах содержатся граждане, которым дневной сон необходим по медпоказаниям. На сегодняшний день администрация учреждения не вправе допускать это, как элемент, противоречащий установленному распорядку дня", - сказал председатель ОНК Москвы.
Соответствующее предложение будет подготовлено и направлено во Минюст РФ, заключил Высотский.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Минюст подготовил проект об обработке биометрии лиц, содержащихся в СИЗО
22 января, 21:25
 
