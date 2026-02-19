Рейтинг@Mail.ru
15:33 19.02.2026
В Москве в отеле Four Seasons сработала система пожаротушения
москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве в отеле Four Seasons сработала система пожаротушения

Система пожарной тревоги сработала в отеле Four Seasons в центре Москвы

© РИА Новости / Григорий СысоевОтель Four Seasons в Москве
Отель Four Seasons в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Отель Four Seasons в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Автоматическая система пожаротушения сработала в отеле Four Seasons в центре Москвы, по предварительной информации, из-за задымления в здании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Дежурные подразделения выехали на срабатывание пожарной сигнализации в отеле по адресу: Охотный ряд, дом 2", - сказал собеседник агентства.
Представитель экстренных служб добавил, что обстоятельства происшествия выясняются.
