Пентагон отказался подтвердить сообщения о полном выводе войск из Сирии
Пентагон отказался подтвердить сообщения о полном выводе войск из Сирии
Пентагон сообщил РИА Новости, что пока не может подтвердить сообщения СМИ о полном выводе войск с территории Сирии. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T00:24:00+03:00
в мире
сирия
сша
министерство обороны сша
Пентагон отказался подтвердить сообщения о полном выводе войск из Сирии
