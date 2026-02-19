Рейтинг@Mail.ru
Пентагон отказался подтвердить сообщения о полном выводе войск из Сирии - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/siriya-2075350593.html
Пентагон отказался подтвердить сообщения о полном выводе войск из Сирии
Пентагон отказался подтвердить сообщения о полном выводе войск из Сирии - РИА Новости, 19.02.2026
Пентагон отказался подтвердить сообщения о полном выводе войск из Сирии
Пентагон сообщил РИА Новости, что пока не может подтвердить сообщения СМИ о полном выводе войск с территории Сирии. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T00:24:00+03:00
2026-02-19T00:24:00+03:00
в мире
сирия
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg
https://ria.ru/20260214/siriya-2074398033.html
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_521:381:2744:2048_1920x0_80_0_0_dfc06d1ff25632880a9b2a30a1e87a7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, министерство обороны сша
В мире, Сирия, США, Министерство обороны США
Пентагон отказался подтвердить сообщения о полном выводе войск из Сирии

РИА Новости: Пентагон не подтвердил сообщения о полном выводе войск из Сирии

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Пентагон сообщил РИА Новости, что пока не может подтвердить сообщения СМИ о полном выводе войск с территории Сирии.
"На текущий момент мы не можем ничего сказать на этот счет", - написал представитель Пентагона на запрос РИА Новости в среду.
Газета Wall Street Journal сообщила в среду со ссылкой на источники, что США выводят около тысячи военнослужащих из Сирии в рамках завершения своей военной операции в стране.
Центральное командование ВС США подтвердило ранее завершение вывода американских войск с базы Ат-Танф в Сирии.
Американские военнослужащие в Сирии - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
США нанесли десять ударов по более чем 30 целям ИГ* в Сирии
14 февраля, 16:24
 
В миреСирияСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала