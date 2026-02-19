Врач назвала симптомы, при которых нужно обратиться к онкологу

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Появление подозрительного уплотнения, изменение родинки, а также резкое снижение веса могут быть симптомами онкологии, при их появлении следует обратиться к врачу, рассказала РИА Новости врач-онколог, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, заведующая дневным стационаром ФНКЦ ФХМ имени Ю.М. Лопухина ФМБА России Ольга Гордеева.

"Если появляются тягостные симптомы, то не нужно ждать очередной диспансеризации, а следует сразу обратиться к врачу по месту жительства. Такими симптомами могут быть, например, появление подозрительного уплотнения в молочной железе, изменение родинки, появление крови или слизи в стуле, резкое снижение веса", - рассказала врач.