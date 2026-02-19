https://ria.ru/20260219/simptomy-2075353703.html
Врач назвала симптомы, при которых нужно обратиться к онкологу
россия
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Появление подозрительного уплотнения, изменение родинки, а также резкое снижение веса могут быть симптомами онкологии, при их появлении следует обратиться к врачу, рассказала РИА Новости врач-онколог, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, заведующая дневным стационаром ФНКЦ ФХМ имени Ю.М. Лопухина ФМБА России Ольга Гордеева.
"Если появляются тягостные симптомы, то не нужно ждать очередной диспансеризации, а следует сразу обратиться к врачу по месту жительства. Такими симптомами могут быть, например, появление подозрительного уплотнения в молочной железе, изменение родинки, появление крови или слизи в стуле, резкое снижение веса", - рассказала врач.
Она добавила, что при подозрении на злокачественное новообразование терапевт направит пациента к онкологу, который проведет необходимые обследования.