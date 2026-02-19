Швеция предоставит Украине пакет помощи на 1,4 миллиарда долларов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Швеция предоставит Украине пакет помощи примерно на 1,4 миллиарда долларов, предназначенный, в том числе, для средств ПВО и дронов дальнего действия, сообщил шведский министр обороны Пол Юнсон.