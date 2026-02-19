Рейтинг@Mail.ru
Швеция предоставит Украине пакет помощи на 1,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 19.02.2026
16:38 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/shvetsija-2075529326.html
Швеция предоставит Украине пакет помощи на 1,4 миллиарда долларов
Швеция предоставит Украине пакет помощи на 1,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 19.02.2026
Швеция предоставит Украине пакет помощи на 1,4 миллиарда долларов
Швеция предоставит Украине пакет помощи примерно на 1,4 миллиарда долларов, предназначенный, в том числе, для средств ПВО и дронов дальнего действия, сообщил... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:38:00+03:00
2026-02-19T16:38:00+03:00
в мире, украина, россия, швеция, сергей лавров, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Швеция, Сергей Лавров, НАТО, Мирный план США по Украине
Швеция предоставит Украине пакет помощи на 1,4 миллиарда долларов

Швеция предоставит Украине пакет помощи на $1,4 млрд, включая ПВО и БПЛА

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Швеция предоставит Украине пакет помощи примерно на 1,4 миллиарда долларов, предназначенный, в том числе, для средств ПВО и дронов дальнего действия, сообщил шведский министр обороны Пол Юнсон.
"Швеция представила Украине 21-й пакет военной поддержки на сумму около 1,4 миллиарда долларов США. Основные направления очевидны: новые системы ПВО, средства большой дальности и боеприпасы", - написал он в Х.

Министр сообщил, что 470 миллионов долларов выделено на системы ПВО ближнего радиуса действия, включая артиллерийские и ракетные системы, перехватчики, датчики, а также средства радиоэлектронного подавления. Около 330 миллионов долларов - на закупку боеприпасов, включая дальнобойные артиллерийские снаряды, 40-мм зенитные снаряды и 120-мм минометные боеприпасы, а также на обучение военных и техническое обслуживание. Швеция также обеспечит поставку запчастей, ремонт и замену ранее переданных материалов. Дополнительные 620 миллионов долларов будут направлены на БПЛА дальнего действия и беспилотные надводные аппараты, написал Юнсон.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр обороны Германии Борис Писториус и министр оброны Украины Михаил Федоров на брифинге НАТО в Брюсселе. 12 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Писториус повел себя странно после слов о помощи Украине
13 февраля, 04:59
 
