Швеция предоставит Украине пакет помощи на 1,4 миллиарда долларов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Швеция предоставит Украине пакет помощи примерно на 1,4 миллиарда долларов, предназначенный, в том числе, для средств ПВО и дронов дальнего действия, сообщил шведский министр обороны Пол Юнсон.
Министр сообщил, что 470 миллионов долларов выделено на системы ПВО ближнего радиуса действия, включая артиллерийские и ракетные системы, перехватчики, датчики, а также средства радиоэлектронного подавления. Около 330 миллионов долларов - на закупку боеприпасов, включая дальнобойные артиллерийские снаряды, 40-мм зенитные снаряды и 120-мм минометные боеприпасы, а также на обучение военных и техническое обслуживание. Швеция также обеспечит поставку запчастей, ремонт и замену ранее переданных материалов. Дополнительные 620 миллионов долларов будут направлены на БПЛА дальнего действия и беспилотные надводные аппараты, написал Юнсон.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Писториус повел себя странно после слов о помощи Украине
13 февраля, 04:59