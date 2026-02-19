В Пермском крае проводят следственные действия после нападения на школьника

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Следственные действия проводятся с напавшим на школьника в Пермском крае, он доставлен в отдел, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Утром в четверг 13-летний ученик школы, зайдя в помещение учебного учреждения, расположенного в Александровске Пермского края, находясь на лестничном марше третьего этажа, по причине конфликта с одноклассником нанес ему удары ножом в область тела и шеи. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован.
"На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СК России. Назначаются необходимые судебные экспертизы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Правоохранителями расследуется дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ, (покушение на убийство несовершеннолетнего), статьей 293 УК РФ (халатность), статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
