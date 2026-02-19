Рейтинг@Mail.ru
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего в Пермском крае школьника - РИА Новости, 19.02.2026
09:21 19.02.2026 (обновлено: 13:02 19.02.2026)
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего в Пермском крае школьника
Пострадавший в Пермском крае школьник находится в стабильном состоянии, команда хирургов приступила к лечению, проводится операция, сообщили в минздраве... РИА Новости, 19.02.2026
© Следком Прикамья/TelegramРабота СК РФ на месте нападения подростка в школе в Александровске в Пермском крае. 19 февраля 2026
© Следком Прикамья/Telegram
Работа СК РФ на месте нападения подростка в школе в Александровске в Пермском крае. 19 февраля 2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пострадавший в Пермском крае школьник находится в стабильном состоянии, команда хирургов приступила к лечению, проводится операция, сообщили в минздраве региона.
"Пострадавший находится в стабильном гемодинамическом состоянии. Мультидисциплинарная команда хирургов приступила к лечению, проводится операция", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального минздрава.
Отмечается, что планируется эвакуация пострадавшего школьника в Пермь, борт санавиации вылетел в Березники.
Утром в четверг 13-летний ученик школы, зайдя в помещение учебного учреждения, расположенного в Александровске Пермского края, находясь на лестничном марше третьего этажа, по причине конфликта с одноклассником нанес ему удары ножом в область тела и шеи. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован. Заведено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СК РФ. С напавшим на школьника проводятся следственные действия, он доставлен в отдел, отметили в СК.
