Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего в Пермском крае школьника

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пострадавший в Пермском крае школьник находится в стабильном состоянии, команда хирургов приступила к лечению, проводится операция, сообщили в минздраве региона.
"Пострадавший находится в стабильном гемодинамическом состоянии. Мультидисциплинарная команда хирургов приступила к лечению, проводится операция", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального минздрава.
Утром в четверг 13-летний ученик школы, зайдя в помещение учебного учреждения, расположенного в Александровске Пермского края, находясь на лестничном марше третьего этажа, по причине конфликта с одноклассником нанес ему удары ножом в область тела и шеи. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован. Заведено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СК РФ. С напавшим на школьника проводятся следственные действия, он доставлен в отдел, отметили в СК.
