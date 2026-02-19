В Пермском крае школьник напал с ножом на одноклассника

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство школьника в Пермском крае, сообщили РИА Новости в СК РФ.
По версии правоохранителей, в четверг утром 13-летний ученик школы, расположенной в Александровске Пермского края, из-за конфликта с одноклассником ударил его ножом в область тела и шеи. Пострадавший был госпитализирован.
"Следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту причинения ножевых ранений школьнику по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство несовершеннолетнего), статьей 293 УК РФ (халатность), статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин сообщал, что состояние раненого оценивается как тяжелое, пострадавшего ребенка эвакуируют в Березники, а из Перми направят борт санавиации.
В Перми возбудили дело после нападения мужчины на девушку в баре
18 февраля, 23:33