09:16 19.02.2026 (обновлено: 13:07 19.02.2026)
В Пермском крае школьник напал с ножом на одноклассника
В Пермском крае школьник напал с ножом на одноклассника
Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство школьника в Пермском крае, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 19.02.2026
происшествия, россия, пермский край, дмитрий махонин, следственный комитет россии (ск рф), александровск (луганская область)
Происшествия, Россия, Пермский край, Дмитрий Махонин, Следственный комитет России (СК РФ), Александровск (Луганская область)
В Пермском крае школьник напал с ножом на одноклассника

В Пермском крае тринадцатилетний школьник напал с ножом на одноклассника

© Следком Прикамья/TelegramРабота СК РФ на месте нападения подростка в школе в Александровске
Работа СК РФ на месте нападения подростка в школе в Александровске - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Следком Прикамья/Telegram
Работа СК РФ на месте нападения подростка в школе в Александровске
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство школьника в Пермском крае, сообщили РИА Новости в СК РФ.
По версии правоохранителей, в четверг утром 13-летний ученик школы, расположенной в Александровске Пермского края, из-за конфликта с одноклассником ударил его ножом в область тела и шеи. Пострадавший был госпитализирован.
"Следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту причинения ножевых ранений школьнику по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство несовершеннолетнего), статьей 293 УК РФ (халатность), статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин сообщал, что состояние раненого оценивается как тяжелое, пострадавшего ребенка эвакуируют в Березники, а из Перми направят борт санавиации.
ПроисшествияРоссияПермский крайДмитрий МахонинСледственный комитет России (СК РФ)Александровск (Луганская область)
 
 
