13:16 19.02.2026
В Шереметьево предупредили о возможном увеличении времени обслуживания
В Шереметьево предупредили о возможном увеличении времени обслуживания
Самолеты в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Самолеты в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" предупредил о возможном увеличении времени обслуживания из-за сложных метеоусловий в Москве.
"Производственные службы аэропорта "Шереметьево" работают в усиленном режиме и осуществляют обслуживание рейсов на вылет и прилет согласно суточному плану полетов. В связи со сложными метеоусловиями длительность обслуживания может быть увеличена", - говорится в сообщении.
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад
Вчера, 10:25
 
