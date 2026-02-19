Рейтинг@Mail.ru
Шереметьево обслуживает рейсы по скорректированному расписанию
09:58 19.02.2026 (обновлено: 10:03 19.02.2026)
Шереметьево обслуживает рейсы по скорректированному расписанию
шереметьево (аэропорт), экономика, россия
Шереметьево (аэропорт), Экономика, Россия
Люди в международном аэропорту Шереметьево
Люди в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" продолжает работать в усиленном режиме во время снегопада в столице, рейсы обслуживаются в полном объеме по скорректированному расписанию, сообщили в воздушной гавани.
"Аэропорт "Шереметьево" работает в усиленном режиме. 19 февраля по состоянию на 09.00 мск обеспечены взлет и посадка 130 рейсов - 77 рейсов на вылет и 53 рейса на прилет. Рейсы обслуживаются в полном объеме по скорректированному расписанию", - говорится в сообщении.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится сильный снегопад
