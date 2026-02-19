Рейтинг@Mail.ru
00:32 19.02.2026
Посол заявил о шантаже Лондоном бизнеса стран-партнеров России
россия, лондон, москва, андрей келин
Россия, Лондон, Москва, Андрей Келин
Посол заявил о шантаже Лондоном бизнеса стран-партнеров России

Посол Келин: Британия шантажирует представителей бизнеса дружественных РФ стран

© Фото : Посольство России в Великобритании Андрей Келин
Андрей Келин
© Фото : Посольство России в Великобритании
Андрей Келин. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Британия шантажирует и запугивает представителей бизнеса дружественных России стран из-за их сотрудничества с Москвой, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Деструктивная кулуарная работа ведется. Британцы используют инструментарий односторонних ограничений против деловиков, в том числе и из дружественных нам стран. В первую очередь — лишают их доступа к своей банковской системе и сектору услуг. Применяют шантаж, запугивание, а также обман и мелкий подкуп", - сказал Келин газете "Известия".
Посол России в Великобритании Андрей Келин
Келин прокомментировал планы Британии по наращиванию ядерного потенциала
17 февраля, 01:20
 
Россия Лондон Москва Андрей Келин
 
 
