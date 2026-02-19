https://ria.ru/20260219/shantazh-2075351149.html
Посол заявил о шантаже Лондоном бизнеса стран-партнеров России
Посол заявил о шантаже Лондоном бизнеса стран-партнеров России - РИА Новости, 19.02.2026
Посол заявил о шантаже Лондоном бизнеса стран-партнеров России
Британия шантажирует и запугивает представителей бизнеса дружественных России стран из-за их сотрудничества с Москвой, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 19.02.2026
