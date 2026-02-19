https://ria.ru/20260219/shaman-2075471531.html
Shaman облизал замерзший Байкал
Shaman облизал замерзший Байкал - РИА Новости, 19.02.2026
Shaman облизал замерзший Байкал
19.02.2026
Певец Shaman опубликовал в Telegram-канале ролик, на котором лижет лед Байкала.
Shaman облизал замерзший Байкал
Shaman попробовал на вкус замерзший Байкал