Shaman облизал замерзший Байкал
13:51 19.02.2026 (обновлено: 14:28 19.02.2026)
Shaman облизал замерзший Байкал
Певец Shaman опубликовал в Telegram-канале ролик, на котором лижет лед Байкала.
2026
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Певец Shaman опубликовал в Telegram-канале ролик, на котором лижет лед Байкала.
"Ну что, родные, попробуем самое чистое озеро в мире Байкал на вкус?" — сказал он, опустившись на колени.

Затем Shaman несколько раз провел по льду языком и заключил, что это вкусно.
В подписи к видео артист добавил, что оно предназначено для аудитории старше 18 лет.
