В Севастополе над морем сбили пять воздушных целей
В Севастополе над морем сбили пять воздушных целей - РИА Новости, 19.02.2026
В Севастополе над морем сбили пять воздушных целей
Пять воздушных целей сбиты в Севастополе над морем при отражении воздушной атаки ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T23:38:00+03:00
2026-02-19T23:38:00+03:00
2026-02-19T23:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
вооруженные силы украины
михаил развожаев
украина
севастополь
украина
В Севастополе над морем сбили пять воздушных целей
Развожаев: 5 воздушных целей сбиты в Севастополе над морем при отражении атаки