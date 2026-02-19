https://ria.ru/20260219/seminar-2075393976.html
Новый обучающий семинар для предпринимателей Москвы пройдет 20 февраля
Новый обучающий семинар для предпринимателей Москвы пройдет 20 февраля - РИА Новости, 19.02.2026
Новый обучающий семинар для предпринимателей Москвы пройдет 20 февраля
О том, как поставлять товары и услуги Москве, оптимизировать производство, использовать меры поддержки от столицы и новые инструменты для развития бизнеса,... РИА Новости, 19.02.2026
москва
Новый обучающий семинар для предпринимателей Москвы пройдет 20 февраля
Семинар для предпринимателей проведут в столице
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. О том, как поставлять товары и услуги Москве, оптимизировать производство, использовать меры поддержки от столицы и новые инструменты для развития бизнеса, можно узнать на семинаре, который пройдет для предпринимателей 20 февраля в Ситуационном центре города, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политики столицы.
В числе тем семинара: "Как начать поставлять товары, работы или услуги в Москву и регионы", "Оптимизация производства: привлечение специалистов и работа в рамках федерального проекта "Производительность труда", "Меры поддержки субъектов МСП" и "Роль полиграфа для бизнеса".
На мероприятии выступят представители Минэкономразвития России, департамента города Москвы по конкурентной политике, АНО "Мосстратегия" и ГБУ "Мосзакупки".
Начало в 11:00 (Вознесенский переулок, 22). Вход строго по паспорту. Регистрация обязательна
.