Рейтинг@Mail.ru
Новый обучающий семинар для предпринимателей Москвы пройдет 20 февраля - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
10:30 19.02.2026 (обновлено: 11:36 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/seminar-2075393976.html
Новый обучающий семинар для предпринимателей Москвы пройдет 20 февраля
Новый обучающий семинар для предпринимателей Москвы пройдет 20 февраля - РИА Новости, 19.02.2026
Новый обучающий семинар для предпринимателей Москвы пройдет 20 февраля
О том, как поставлять товары и услуги Москве, оптимизировать производство, использовать меры поддержки от столицы и новые инструменты для развития бизнеса,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T10:30:00+03:00
2026-02-19T11:36:00+03:00
москва
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964390783_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_9a43ac6182637d6fb44c15cc53e9fe6d.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964390783_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ae5269830e706c449969d95ee9c02084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Москва, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Новый обучающий семинар для предпринимателей Москвы пройдет 20 февраля

Семинар для предпринимателей проведут в столице

© iStock.com / simon2579Предприниматели пишут заметки
Предприниматели пишут заметки - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© iStock.com / simon2579
Предприниматели пишут заметки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. О том, как поставлять товары и услуги Москве, оптимизировать производство, использовать меры поддержки от столицы и новые инструменты для развития бизнеса, можно узнать на семинаре, который пройдет для предпринимателей 20 февраля в Ситуационном центре города, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политики столицы.
В числе тем семинара: "Как начать поставлять товары, работы или услуги в Москву и регионы", "Оптимизация производства: привлечение специалистов и работа в рамках федерального проекта "Производительность труда", "Меры поддержки субъектов МСП" и "Роль полиграфа для бизнеса".
На мероприятии выступят представители Минэкономразвития России, департамента города Москвы по конкурентной политике, АНО "Мосстратегия" и ГБУ "Мосзакупки".
Начало в 11:00 (Вознесенский переулок, 22). Вход строго по паспорту. Регистрация обязательна.
 
Твой бизнесМоскваМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Твой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала