Новый обучающий семинар для предпринимателей Москвы пройдет 20 февраля

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. О том, как поставлять товары и услуги Москве, оптимизировать производство, использовать меры поддержки от столицы и новые инструменты для развития бизнеса, можно узнать на семинаре, который пройдет для предпринимателей 20 февраля в Ситуационном центре города, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политики столицы.