Дмитриев опроверг сообщения о сделке с США на 12 триллионов долларов
Информация о том, что Россия предлагает США проекты на 12 триллионов долларов в обмен на снятие санкций, фейк - снятие санкций отвечает интересам США, а... РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Информация о том, что Россия предлагает США проекты на 12 триллионов долларов в обмен на снятие санкций, фейк - снятие санкций отвечает интересам США, а потенциальный объем проектов составляет 14 триллионов долларов, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"The Economist выпустил фейковый вброс: якобы Россия
предлагает США
проекты на 12 триллионов долларов в обмен на снятие санкций. Это неверно" - написал Дмитриев
в Telegram-канале
.
Спецпредставитель российского лидера пояснил, что снятие санкций в итоге будет продиктовано интересами самих США: американские компании уже потеряли свыше 300 миллиардов долларов, уйдя с российского рынка.
При этом в посте в соцсети X Дмитриев отметил, что потенциальный портфель российско-американских проектов может составить 14 триллионов долларов.