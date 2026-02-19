Дмитриев опроверг сообщения о сделке с США на 12 триллионов долларов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Информация о том, что Россия предлагает США проекты на 12 триллионов долларов в обмен на снятие санкций, фейк - снятие санкций отвечает интересам США, а потенциальный объем проектов составляет 14 триллионов долларов, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Telegram-канале. "The Economist выпустил фейковый вброс: якобы Россия предлагает США проекты на 12 триллионов долларов в обмен на снятие санкций. Это неверно" - написал Дмитриев

Спецпредставитель российского лидера пояснил, что снятие санкций в итоге будет продиктовано интересами самих США: американские компании уже потеряли свыше 300 миллиардов долларов, уйдя с российского рынка.