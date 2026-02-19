https://ria.ru/20260219/sber-2075537895.html
В СберСити презентовали туристический потенциал Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Туристический потенциал Ярославской области и возможности для бизнеса в этой сфере презентовали в Москве в день региона на территории умного города СберСити, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Евраев, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона, рассказал, что в День Ярославской области, который прошел в четверг в СберСити в Москве, команда региона презентовала туристический потенциал области, реализованные в этой сфере проекты, а также возможности и меры поддержки для бизнеса.
"Ярославская область входит в десятку самых посещаемых регионов страны. При численности населения 1,2 миллиона человек в прошлом году нас выбрали более 13 миллионов гостей. За три года турпоток вырос в два раза, а вклад туризма в экономику превысил 37 миллиардов рублей", - цитирует Евраева пресс-служба.
По словам губернатора, рост спроса со стороны туристов является результатом планомерной работы правительства региона.
"Мы создаем условия для развития туризма, инфраструктуру, сервис, обеспечиваем доступность территорий. Приглашаем инвесторов присоединиться к реализации бизнес-проектов в растущей, экономически привлекательной туристической отрасли региона", - уточнил губернатор.
Евраев рассказал, что Ярославская область уверенно входит в топ-10 самых посещаемых регионов в стране и в топ-3 в Центральном федеральном округе. Также регион попал в десятку самых популярных для летнего отдыха, а 35% бронирований отелей на новогодние праздники пришлось на города Ярославской области.