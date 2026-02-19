https://ria.ru/20260219/sanktsii-2075605857.html
Трамп продлил санкции США против России
Трамп продлил санкции США против России - РИА Новости, 19.02.2026
Трамп продлил санкции США против России
Президент США Дональд Трамп продлил ещё на год действие санкций против России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, следует из текста указа,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T20:32:00+03:00
2026-02-19T20:32:00+03:00
2026-02-19T20:44:00+03:00
сша
россия
украина
дональд трамп
санкции
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071338012_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_29d60847011973d48baadb8850f80b0f.jpg
https://ria.ru/20260218/ssha-2075326610.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071338012_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_b1edbe254eba85613372ca2e3f909042.jpg
Трамп продлил санкции США против России
Трамп продлил на год санкции США против России из-за ситуации на Украине