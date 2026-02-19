Рейтинг@Mail.ru
Трамп продлил санкции США против России
20:32 19.02.2026 (обновлено: 20:44 19.02.2026)
Трамп продлил санкции США против России
Президент США Дональд Трамп продлил ещё на год действие санкций против России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, следует из текста указа,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T20:32:00+03:00
2026-02-19T20:44:00+03:00
сша, россия, украина, дональд трамп, санкции, санкции в отношении россии
Трамп продлил санкции США против России

ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил ещё на год действие санкций против России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, следует из текста указа, опубликованного в Федеральном реестре США, который будет официально обнародован в пятницу.
"Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения в стране (в связи с чрезвычайной ситуацией на Украине – ред.)", - говорится в тексте указа.
И указа следует, что санкции в отношении России сохраняются в связи с продолжающимся действием режима чрезвычайной ситуации из-за конфликта на Украине. В документе подчёркивается, что ситуация с конфликтом на Украине по-прежнему рассматривается Вашингтоном как представляющая "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности и внешней политике США.
Санкции против России мешают налаживанию торговли с США, заявил Песков
