Снятие санкций с России отвечает интересам США, заявил Дмитриев - РИА Новости, 19.02.2026
00:18 19.02.2026
Снятие санкций с России отвечает интересам США, заявил Дмитриев
Снятие санкций с России отвечает интересам США, заявил Дмитриев
россия, сша, москва, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Москва, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Снятие санкций с России отвечает интересам США, заявил Дмитриев

Дмитриев: снятие санкций с России отвечает интересам США

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Снятие санкций с России отвечает интересам США, поскольку портфель потенциальных совместных проектов превышает 14 триллионов долларов, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее издание Economist со ссылкой на главу консалтинговой компании Risk Advisory Патрика Лорда сообщило, что США провели значительную часть подготовительной работы по изучению сценариев возможной отмены санкций против РФ.
"США в конечном итоге снимут санкции, потому что санкции против России обходятся американскому бизнесу в более чем 300 миллиардов долларов. Снятие санкций с России отвечает интересам США", - написал Дмитриев в соцсети Х.
По его словам, портфель потенциальных проектов России с США составляет более 14 триллионов долларов.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
