В Армении оппозиционера Самсоняна перевели из тюрьмы под домашний арест
В Армении оппозиционера Самсоняна перевели из тюрьмы под домашний арест
Апелляционный суд Армении перевел из тюрьмы под домашний арест оппозиционера Нарека Самсоняна, сообщил в четверг его адвокат Рубен Меликян. РИА Новости, 19.02.2026
ЕРЕВАН, 19 фев – РИА Новости. Апелляционный суд Армении перевел из тюрьмы под домашний арест оппозиционера Нарека Самсоняна, сообщил в четверг его адвокат Рубен Меликян.
"Судья (апелляционного суда – ред.) Карен Ованнисян решил изменить тюремное заключение политзаключенного Нарека Самсоняна на домашний арест на основании нашей жалобы", - написал адвокат в соцсети Facebook*.
По его словам, Самсонян все еще находится в больнице и проходит послеоперационное лечение. "Вероятно, он пробудет в больнице еще несколько дней. Свободу всем политзаключенным!", - подчеркнул Меликян.
Два армянских оппозиционера Самсонян и Вазген Сагателян, соведущие популярного YouTube-канала, были арестованы в середине ноября 2025 года по обвинению в хулиганстве, предположительно, на основании жалобы спикера парламента Алена Симоняна. В начале января суд в Ереване
продлил арест оппозиционеров на три месяца.
Ранее Меликян сообщил, что оппозиционеры подверглись преследованию после интервью бывшего президента Армении Сержа Саргсяна
на принадлежащем им канале, отреагировав на которое спикер парламента оскорбил ведущих, а они ответили ему в резкой форме, не использовав при этом нецензурных выражений. Меликян считает, что в действиях оппозиционеров нет состава преступления.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.