В Армении оппозиционера Самсоняна перевели из тюрьмы под домашний арест

ЕРЕВАН, 19 фев – РИА Новости. Апелляционный суд Армении перевел из тюрьмы под домашний арест оппозиционера Нарека Самсоняна, сообщил в четверг его адвокат Рубен Меликян.

По его словам, Самсонян все еще находится в больнице и проходит послеоперационное лечение. "Вероятно, он пробудет в больнице еще несколько дней. Свободу всем политзаключенным!", - подчеркнул Меликян.