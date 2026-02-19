Рейтинг@Mail.ru
Самолет с членами делегации США вернулся из Женевы в Вашингтон - РИА Новости, 19.02.2026
02:08 19.02.2026
Самолет с членами делегации США вернулся из Женевы в Вашингтон
Самолет с членами делегации США вернулся из Женевы в Вашингтон
Самолет, предположительно, с членами американской делегации, участвовавшими в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве, вернулся в Вашингтон, РИА Новости, 19.02.2026
Самолет с членами делегации США вернулся из Женевы в Вашингтон

Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Самолет, предположительно, с членами американской делегации, участвовавшими в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве, вернулся в Вашингтон, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Борт, который вылетел из Женевы после завершения переговоров, совершил беспосадочный полет через Атлантический океан и приземлился около 18.00 по местному времени в среду (02.00 мск четверга) в международном аэропорту Даллес.
По данным источников издания Axios, ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер проинформировали главу государства о ходе переговоров по Украине и Ирану.
Переговоры по Украине прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Правительственный борт ИЛ-96 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Самолет с делегацией России приземлился во "Внуково"
