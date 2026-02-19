https://ria.ru/20260219/samolet-2075360128.html
Самолет с членами делегации США вернулся из Женевы в Вашингтон
Самолет с членами делегации США вернулся из Женевы в Вашингтон - РИА Новости, 19.02.2026
Самолет с членами делегации США вернулся из Женевы в Вашингтон
Самолет, предположительно, с членами американской делегации, участвовавшими в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве, вернулся в Вашингтон, РИА Новости, 19.02.2026
в мире
украина
женева (город)
вашингтон (штат)
владимир мединский
дональд трамп
стив уиткофф
мирный план сша по украине
украина
женева (город)
вашингтон (штат)
2026
В мире, Украина, Женева (город), Вашингтон (штат), Владимир Мединский, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Самолет с членами делегации США вернулся из Женевы в Вашингтон
