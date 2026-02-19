Рейтинг@Mail.ru
01:02 19.02.2026
Самолет с делегацией России приземлился во "Внуково"
Спецборт с делегацией РФ, летящий из Женевы после переговоров по Украине, приземлился в аэропорту "Внуково", выяснило РИА Новости на основе данных портала... РИА Новости, 19.02.2026
россия, женева (город), украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), flightradar24, ил-96, переговоры по украине в женеве — 2026
Россия, Женева (город), Украина, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Flightradar24, Ил-96, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Самолет с делегацией России приземлился во "Внуково"

Правительственный борт ИЛ-96
Правительственный борт ИЛ-96. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Спецборт с делегацией РФ, летящий из Женевы после переговоров по Украине, приземлился в аэропорту "Внуково", выяснило РИА Новости на основе данных портала Flightradar24.
По данным сервиса, самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия" приземлился в Москве в районе 00.45 мск.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время пресс-подхода в отеле Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Источник: делегация России на переговорах по Украине вернулась в Москву
РоссияЖенева (город)УкраинаВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)Flightradar24Ил-96Переговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
