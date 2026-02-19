https://ria.ru/20260219/samolet-2075353020.html
Самолет с делегацией России приземлился во "Внуково"
Самолет с делегацией России приземлился во "Внуково" - РИА Новости, 19.02.2026
Самолет с делегацией России приземлился во "Внуково"
Спецборт с делегацией РФ, летящий из Женевы после переговоров по Украине, приземлился в аэропорту "Внуково", выяснило РИА Новости на основе данных портала... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T01:02:00+03:00
россия
женева (город)
украина
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
flightradar24
ил-96
2026
Самолет с делегацией России приземлился во "Внуково"
РИА Новости: самолет с делегацией России приземлился во "Внуково"