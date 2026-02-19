Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали покупать больше сахара и меньше соли - РИА Новости, 19.02.2026
03:16 19.02.2026
Россияне стали покупать больше сахара и меньше соли
Россияне стали покупать больше сахара и меньше соли - РИА Новости, 19.02.2026
Россияне стали покупать больше сахара и меньше соли
Розничные продажи сахара в натуральном выражении в России по итогам прошлого года выросли, а соли и перца упали, подсчитали для РИА Новости в аналитической... РИА Новости, 19.02.2026
2026
россия
Россия
Россияне стали покупать больше сахара и меньше соли

РИА Новости: россияне стали покупать больше сахара и меньше соли

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сахар. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Розничные продажи сахара в натуральном выражении в России по итогам прошлого года выросли, а соли и перца упали, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech.
"По сравнению с 2024 годом объем реализованного в рознице сахара увеличился на 8% в килограммах и на 4% в рублях, а сахарной пудры - на 22% и 20% соответственно. В то же время продажи соли в 2025 году в натуральном выражении упали на 1%, но в денежном выросли на 11%", - говорится в подсчетах.
Там также отметили, что россияне приобрели меньше перца в виде специй и пряностей. По весу эта категория снизилась на 21%, но в денежном выражении выросла на 20%.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
