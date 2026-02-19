В РЖД сообщили о скорой продаже Рижского вокзала

Совет директоров РЖД одобрил продажу здания Рижского вокзала в Москве еще в ноябре 2024 года. Тогда в РЖД указывали, что планы по дальнейшему использованию этого исторического здания в производственной деятельности компании отсутствуют. Продажа здания позволит интегрировать объект культурного наследия в современную городскую среду в ином статусе, создать привлекательную общественную зону для жителей и гостей столицы, отмечали в РЖД.