В РЖД сообщили о скорой продаже Рижского вокзала
В РЖД сообщили о скорой продаже Рижского вокзала - РИА Новости, 19.02.2026
В РЖД сообщили о скорой продаже Рижского вокзала
Рижский вокзал будет продан с торгов в ближайшее время, заявила замглавы РЖД Екатерина Кривошеева.
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Рижский вокзал будет продан с торгов в ближайшее время, заявила замглавы РЖД Екатерина Кривошеева.
"Я очень надеюсь, что Рижский вокзал, который будет продан с торгов в ближайшее время, и прилегающая территория к нему, конечно, позволит не только развивать город, но и развивать в том числе историю железных дорог", - сообщила она в рамках конференции "Корпоративное имущество РЖД
: ресурс развития городов".
Кривошеева
отметила, что Рижский вокзал является уникальным объектом культурного наследия, при этом прилегающая территория вокзала требует развития.
Правительство России
одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве
на открытом аукционе, соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовых актов в среду.
Согласно документу, здание является объектом культурного наследия регионального значения.
Совет директоров РЖД одобрил продажу здания Рижского вокзала в Москве еще в ноябре 2024 года. Тогда в РЖД указывали, что планы по дальнейшему использованию этого исторического здания в производственной деятельности компании отсутствуют. Продажа здания позволит интегрировать объект культурного наследия в современную городскую среду в ином статусе, создать привлекательную общественную зону для жителей и гостей столицы, отмечали в РЖД.