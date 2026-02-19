Жителю Рязани вынесли приговор за организацию незаконной миграции

РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Рязанский областной суд назначил обвиняемому в организации незаконной миграции местному жителю 3 года колонии, а также конфисковал у него 11 жилых помещений, сообщила прокуратура региона.

Как поясняет ведомство, осужденный, действуя в составе преступной группы, с 2022 по 2024 год за денежное вознаграждение организовал незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан. Его роль заключалась в фиктивной постановке этих лиц на миграционный учет по месту пребывания в 11 жилых помещениях, которые принадлежали ему на праве собственности, мигранты в них фактически не проживали.