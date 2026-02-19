https://ria.ru/20260219/ryazan-2075582033.html
Жителю Рязани вынесли приговор за организацию незаконной миграции
РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Рязанский областной суд назначил обвиняемому в организации незаконной миграции местному жителю 3 года колонии, а также конфисковал у него 11 жилых помещений, сообщила прокуратура региона.
"По апелляционному представлению прокурора суд лишил свободы рязанца за организацию незаконной миграции с конфискацией 11 жилых помещений", - говорится в Telegram-канале
прокуратуры.
Как поясняет ведомство, осужденный, действуя в составе преступной группы, с 2022 по 2024 год за денежное вознаграждение организовал незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан. Его роль заключалась в фиктивной постановке этих лиц на миграционный учет по месту пребывания в 11 жилых помещениях, которые принадлежали ему на праве собственности, мигранты в них фактически не проживали.
Советский районный суд Рязани
в мае 2025 года приговорил 34-летнего местного жителя по делу об организации незаконной миграции к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Прокурор это решение оспорил, уточняет прокуратура.
"Рязанский областной суд
отменил решение о применении условного наказания и заменил его на реальное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Жилые помещения, использованные осужденным при совершении преступного деяния, конфискованы в доход государства", - подчеркивает надзорное ведомство.