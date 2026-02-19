Рейтинг@Mail.ru
Жителю Рязани вынесли приговор за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 19.02.2026
18:44 19.02.2026
Жителю Рязани вынесли приговор за организацию незаконной миграции
Жителю Рязани вынесли приговор за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 19.02.2026
Жителю Рязани вынесли приговор за организацию незаконной миграции
Рязанский областной суд назначил обвиняемому в организации незаконной миграции местному жителю 3 года колонии, а также конфисковал у него 11 жилых помещений,... РИА Новости, 19.02.2026
Жителю Рязани вынесли приговор за организацию незаконной миграции

В Рязани конфисковали 11 жилых помещений, где незаконно регистрировали мигрантов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Рязанский областной суд назначил обвиняемому в организации незаконной миграции местному жителю 3 года колонии, а также конфисковал у него 11 жилых помещений, сообщила прокуратура региона.
"По апелляционному представлению прокурора суд лишил свободы рязанца за организацию незаконной миграции с конфискацией 11 жилых помещений", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Как поясняет ведомство, осужденный, действуя в составе преступной группы, с 2022 по 2024 год за денежное вознаграждение организовал незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан. Его роль заключалась в фиктивной постановке этих лиц на миграционный учет по месту пребывания в 11 жилых помещениях, которые принадлежали ему на праве собственности, мигранты в них фактически не проживали.
Советский районный суд Рязани в мае 2025 года приговорил 34-летнего местного жителя по делу об организации незаконной миграции к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Прокурор это решение оспорил, уточняет прокуратура.
"Рязанский областной суд отменил решение о применении условного наказания и заменил его на реальное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Жилые помещения, использованные осужденным при совершении преступного деяния, конфискованы в доход государства", - подчеркивает надзорное ведомство.
Задержание курьеров, причастных к легализации мигрантов, в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Москве задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов
3 декабря 2025, 10:36
 
