Ким Чен Ын прокатился за рулем крупнокалиберной РСЗО

Лидер КНДР Ким Чен Ын сел за руль одной из машин новой крупнокалиберной РСЗО

СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын сел за руль одной из машин новой крупнокалиберной РСЗО, которые были переданы армии и партии страны, и объехал на ней площадь, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын сел на боевую машину РСЗО и, лично водя ее, объехал абсолютные вооружения, величественно выстроенные на площади славы", - пишет ЦТАК.

© Фото : ЦТАК Лидер КНДР Ким Чен Ын сел за руль одной из машин новой крупнокалиберной РСЗО

На фотографиях агентства видно, что Ким Чен Ын за рулем РСЗО, улыбаясь, объехал по кругу площадь, осматривая ряды выстроенных вооружений и собравшихся на площади Дома культуры "25 апреля" людей.