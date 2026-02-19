https://ria.ru/20260219/rszo-2075367494.html
Ким Чен Ын прокатился за рулем крупнокалиберной РСЗО
Ким Чен Ын прокатился за рулем крупнокалиберной РСЗО - РИА Новости, 19.02.2026
Ким Чен Ын прокатился за рулем крупнокалиберной РСЗО
Лидер КНДР Ким Чен Ын сел за руль одной из машин новой крупнокалиберной РСЗО, которые были переданы армии и партии страны, и объехал на ней площадь, передает... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T04:41:00+03:00
2026-02-19T04:41:00+03:00
2026-02-19T09:23:00+03:00
в мире
кндр
ким чен ын
корейская народная армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075383589_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_3e480e95cefc2ff71ef9612e035caebc.jpg
https://ria.ru/20260216/ulitsa-2074614576.html
кндр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075383589_68:0:932:648_1920x0_80_0_0_500a837d45fdd1da02518e1e812bc55f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр, ким чен ын, корейская народная армия
В мире, КНДР, Ким Чен Ын, Корейская народная армия
Ким Чен Ын прокатился за рулем крупнокалиберной РСЗО
Ким Чен Ын прокатился за рулем новой крупнокалиберной РСЗО КНДР
СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын сел за руль одной из машин новой крупнокалиберной РСЗО, которые были переданы армии и партии страны, и объехал на ней площадь, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что рабочие в КНДР
преподнесли съезду партии 50 600-миллиметровых РСЗО с искусственным интеллектом, которые были переданы Корейской народной армии
, лидер страны Ким Чен Ын
похвалил вооружения и самих работников.
"Товарищ Ким Чен Ын сел на боевую машину РСЗО и, лично водя ее, объехал абсолютные вооружения, величественно выстроенные на площади славы", - пишет ЦТАК.
На фотографиях агентства видно, что Ким Чен Ын за рулем РСЗО, улыбаясь, объехал по кругу площадь, осматривая ряды выстроенных вооружений и собравшихся на площади Дома культуры "25 апреля" людей.
"Работа по непрерывному обновлению наших военных сил, способных мощно подавить любые угрозы и внешние вызовы, будет еще больше ускоряться", - заявил Ким Чен Ын.