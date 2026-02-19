Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын прокатился за рулем крупнокалиберной РСЗО
04:41 19.02.2026 (обновлено: 09:23 19.02.2026)
Ким Чен Ын прокатился за рулем крупнокалиберной РСЗО
Ким Чен Ын прокатился за рулем крупнокалиберной РСЗО - РИА Новости, 19.02.2026
Ким Чен Ын прокатился за рулем крупнокалиберной РСЗО
Лидер КНДР Ким Чен Ын сел за руль одной из машин новой крупнокалиберной РСЗО, которые были переданы армии и партии страны, и объехал на ней площадь, передает... РИА Новости, 19.02.2026
Ким Чен Ын прокатился за рулем крупнокалиберной РСЗО

© ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын сел за руль одной из машин новой крупнокалиберной РСЗО
© ЦТАК
СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын сел за руль одной из машин новой крупнокалиберной РСЗО, которые были переданы армии и партии страны, и объехал на ней площадь, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что рабочие в КНДР преподнесли съезду партии 50 600-миллиметровых РСЗО с искусственным интеллектом, которые были переданы Корейской народной армии, лидер страны Ким Чен Ын похвалил вооружения и самих работников.
"Товарищ Ким Чен Ын сел на боевую машину РСЗО и, лично водя ее, объехал абсолютные вооружения, величественно выстроенные на площади славы", - пишет ЦТАК.
© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын сел за руль одной из машин новой крупнокалиберной РСЗО
На фотографиях агентства видно, что Ким Чен Ын за рулем РСЗО, улыбаясь, объехал по кругу площадь, осматривая ряды выстроенных вооружений и собравшихся на площади Дома культуры "25 апреля" людей.
"Работа по непрерывному обновлению наших военных сил, способных мощно подавить любые угрозы и внешние вызовы, будет еще больше ускоряться", - заявил Ким Чен Ын.
Ким Чен Ын открыл улицу в честь освобождавших Курскую область бойцов КНДР
16 февраля, 09:53
Ким Чен Ын открыл улицу в честь освобождавших Курскую область бойцов КНДР
В миреКНДРКим Чен ЫнКорейская народная армия
 
 
Заголовок открываемого материала