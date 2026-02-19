https://ria.ru/20260219/rozhdenie-2075361098.html
Раскрыто, в каком возрасте россиянки рожают ребенка
Раскрыто, в каком возрасте россиянки рожают ребенка - РИА Новости, 19.02.2026
Раскрыто, в каком возрасте россиянки рожают ребенка
Женщины в России в среднем рожают детей в 30 лет, следует из данных ЗАГС, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T02:21:00+03:00
2026-02-19T02:21:00+03:00
2026-02-19T06:09:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070311390_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_113f3612692edfc62807fd2614af66cd.jpg
https://ria.ru/20250918/moskva-2042612935.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070311390_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3147c3eb51c8ff7c43882941d7be5936.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Раскрыто, в каком возрасте россиянки рожают ребенка
РИА Новости: женщины в России рожают в среднем в 30 лет
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Женщины в России в среднем рожают детей в 30 лет, следует из данных ЗАГС, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным ЗАГС, средний возраст матери составляет 29,8 года, средний возраст отца — 29,5 года.
Всего с начала 2026 года в России
подано 155 146 заявлений о регистрации рождении, среди новорожденных 52% — мальчики, 48% — девочки. Из них — 1478 случаев рождения двойняшек. Средний вес ребенка при рождении у мальчиков составляет 3413 граммов, у девочек — 3285 граммов.
У 40% матерей в этом году родился первый ребенок, у 30% — второй, у 18% — третий, у 12% — четвертый.