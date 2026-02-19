Раскрыто, в каком возрасте россиянки рожают ребенка

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Женщины в России в среднем рожают детей в 30 лет, следует из данных ЗАГС, с которыми ознакомилось РИА Новости.

У 40% матерей в этом году родился первый ребенок, у 30% — второй, у 18% — третий, у 12% — четвертый.