Меры социальной поддержки участников СВО расширили в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг приняли ряд региональных законов, расширяющих меры социальной поддержки участников спецоперации в области, сообщил журналистам председатель регионального парламента Александр Ищенко.

По его словам, в Ростовской области действует уже почти 80 региональных и муниципальных мер поддержки для участников спецоперации и членов их семей. "Сегодня открывается новый этап законодательной поддержки участников спецоперации. На первый план выходит социальная адаптация возвратившихся ветеранов и помощь им в трудоустройстве", - сказал Ищенко.

Так, депутаты приняли областной закон, который устанавливает 3% квоту для приема на работу ветеранов боевых действий для предприятий с численностью сотрудников более 35 человек. "Это достаточно высокий уровень квотирования, который, по оценке специалистов, создаст более 4 тысяч квотируемых рабочих мест для трудоустройства ветеранов СВО", - сказал он.

Также расширяется действие областного закона, в соответствии с которым члены семей участников СВО получают 50% компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ. Теперь под действие закона попали также опекуны и попечители. Еще один областной закон устанавливает господдержку организаций, занимающихся социальной реабилитацией ветеранов боевых действий, их трудовой адаптацией и оказанием психологической помощи членам семей ветеранов.