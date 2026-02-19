Рейтинг@Mail.ru
18:24 19.02.2026
Меры социальной поддержки участников СВО расширили в Ростовской области
Меры социальной поддержки участников СВО расширили в Ростовской области
Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг приняли ряд региональных законов, расширяющих меры социальной поддержки участников...
ростовская область, александр ищенко
Ростовская область , Ростовская область, Александр Ищенко
Меры социальной поддержки участников СВО расширили в Ростовской области

В Ростовской области расширили меры социальной поддержки участников СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг приняли ряд региональных законов, расширяющих меры социальной поддержки участников спецоперации в области, сообщил журналистам председатель регионального парламента Александр Ищенко.
По его словам, в Ростовской области действует уже почти 80 региональных и муниципальных мер поддержки для участников спецоперации и членов их семей. "Сегодня открывается новый этап законодательной поддержки участников спецоперации. На первый план выходит социальная адаптация возвратившихся ветеранов и помощь им в трудоустройстве", - сказал Ищенко.
Так, депутаты приняли областной закон, который устанавливает 3% квоту для приема на работу ветеранов боевых действий для предприятий с численностью сотрудников более 35 человек. "Это достаточно высокий уровень квотирования, который, по оценке специалистов, создаст более 4 тысяч квотируемых рабочих мест для трудоустройства ветеранов СВО", - сказал он.
Также расширяется действие областного закона, в соответствии с которым члены семей участников СВО получают 50% компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ. Теперь под действие закона попали также опекуны и попечители. Еще один областной закон устанавливает господдержку организаций, занимающихся социальной реабилитацией ветеранов боевых действий, их трудовой адаптацией и оказанием психологической помощи членам семей ветеранов.
Кроме того, граждане, которые пострадали от террористических атак, теперь смогут получить бесплатную юридическую помощь. Также поправками в региональные законы депутаты полностью освободили от уплаты транспортного налога женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", и на 2026 год установили пониженные ставки в отношении креативных и IT-компаний, которые применяют упрощенную систему налогообложения.
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Спикер парламента Ростовской области рассказал о важных законах 2025 года
22 декабря 2025, 17:38
 
Ростовская областьРостовская областьАлександр Ищенко
 
 
