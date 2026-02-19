Рейтинг@Mail.ru
Кадровый коллапс в России не наступил, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2026
19:31 19.02.2026
Кадровый коллапс в России не наступил, заявил Медведев
Кадровый коллапс в России не наступил, заявил Медведев
Несмотря на определенный отток кадров после начала СВО, кадровый коллапс не наступил, в России все работает, заявил заместитель председателя Совета безопасности РИА Новости, 19.02.2026
россия
дмитрий медведев
сергей стиллавин
единая россия
общество
россия
россия, дмитрий медведев, сергей стиллавин, единая россия, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Сергей Стиллавин, Единая Россия, Общество
Кадровый коллапс в России не наступил, заявил Медведев

Медведев: кадровый коллапс в России не наступил

© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Несмотря на определенный отток кадров после начала СВО, кадровый коллапс не наступил, в России все работает, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Сергей Стиллавин в интервью для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим" спросил Медведева, как он оценивает остроту кадрового кризиса и закончилась ли "откачка мозгов".
"Вы знаете, слухи о кадровом кризисе сильно преувеличены. Да, безусловно, в период начала СВО произошел определенный отток кадров, но он, хочу отметить, касался все-таки не рабочих рук, не инженеров, не конструкторов, не специалистов, а лишь отдельных категорий. В ряде случаев творческих людей, у которых там нервишки расшалились, что называется, и каких-то профессий. Но никакого коллапса не наступило. У нас все работает", - ответил Медведев.
Он также подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс России не просто выдержал проверку на прочность, а занял позицию самого мощного военно-промышленного комплекса в мире.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Медведев назвал СВО исключительно сложным для России событием
РоссияДмитрий МедведевСергей СтиллавинЕдиная РоссияОбщество
 
 
