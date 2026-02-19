https://ria.ru/20260219/rossiya-2075597104.html
Кадровый коллапс в России не наступил, заявил Медведев
россия
дмитрий медведев
сергей стиллавин
единая россия
общество
россия
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Несмотря на определенный отток кадров после начала СВО, кадровый коллапс не наступил, в России все работает, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Сергей Стиллавин
в интервью для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим" спросил Медведева
, как он оценивает остроту кадрового кризиса и закончилась ли "откачка мозгов".
"Вы знаете, слухи о кадровом кризисе сильно преувеличены. Да, безусловно, в период начала СВО произошел определенный отток кадров, но он, хочу отметить, касался все-таки не рабочих рук, не инженеров, не конструкторов, не специалистов, а лишь отдельных категорий. В ряде случаев творческих людей, у которых там нервишки расшалились, что называется, и каких-то профессий. Но никакого коллапса не наступило. У нас все работает", - ответил Медведев.
Он также подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс России
не просто выдержал проверку на прочность, а занял позицию самого мощного военно-промышленного комплекса в мире.