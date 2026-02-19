В ЦИК рассказали о противодействию иностранному вмешательству в выборы

Кроме того, он предложил с целью недопущения иностранного вмешательства в выборы и референдумы со стороны международных и иностранных наблюдателей национальным законодательством закрепить и предусмотреть обязательное согласование публичного изложения своего мнения международными, иностранными наблюдателями о подготовке и проведении выборов после окончания голосования, но до завершения избирательной кампании с аккредитовавшим их органом, если такое обнародование может повлиять на внутриполитическую ситуацию в нарушение международного принципа невмешательства во внутриполитические дела государства.