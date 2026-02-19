https://ria.ru/20260219/rossiya-2075583563.html
В ЦИК рассказали о противодействию иностранному вмешательству в выборы
Центральной избирательной комиссии РФ удается справляться с попытками других государств воздействовать на выборы в России, сообщил член ЦИК РФ Игорь Борисов. РИА Новости, 19.02.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Центральной избирательной комиссии РФ удается справляться с попытками других государств воздействовать на выборы в России, сообщил член ЦИК РФ Игорь Борисов.
"На протяжении всех последних выборов Центральной избирательной комиссии, всем комиссиям Российской Федерации… удается справляться с задачами попыток воздействовать на наши выборы, разбить наш территориальный суверенитет", - сказал Борисов
в ходе круглого стола "Международное наблюдение за выборами и референдумами и защита электорального суверенитета. Сотрудничество государств СНГ
, Африки
и Латинской Америки".
Кроме того, он предложил с целью недопущения иностранного вмешательства в выборы и референдумы со стороны международных и иностранных наблюдателей национальным законодательством закрепить и предусмотреть обязательное согласование публичного изложения своего мнения международными, иностранными наблюдателями о подготовке и проведении выборов после окончания голосования, но до завершения избирательной кампании с аккредитовавшим их органом, если такое обнародование может повлиять на внутриполитическую ситуацию в нарушение международного принципа невмешательства во внутриполитические дела государства.
"Чтобы у нас международные наблюдатели миссий не становились политическими акторами внутриполитических процессов", - подчеркнул Борисов.