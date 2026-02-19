Рейтинг@Mail.ru
В ЦИК рассказали о противодействию иностранному вмешательству в выборы
18:49 19.02.2026
В ЦИК рассказали о противодействию иностранному вмешательству в выборы
В ЦИК рассказали о противодействию иностранному вмешательству в выборы - РИА Новости, 19.02.2026
В ЦИК рассказали о противодействию иностранному вмешательству в выборы
Центральной избирательной комиссии РФ удается справляться с попытками других государств воздействовать на выборы в России, сообщил член ЦИК РФ Игорь Борисов. РИА Новости, 19.02.2026
политика, россия, африка, игорь борисов, снг
Политика, Россия, Африка, Игорь Борисов, СНГ
В ЦИК рассказали о противодействию иностранному вмешательству в выборы

Борисов: ЦИК справляется с попытками других государств воздействовать на выборы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Герб Центральной избирательной комиссии РФ
Герб Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Герб Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Центральной избирательной комиссии РФ удается справляться с попытками других государств воздействовать на выборы в России, сообщил член ЦИК РФ Игорь Борисов.
"На протяжении всех последних выборов Центральной избирательной комиссии, всем комиссиям Российской Федерации… удается справляться с задачами попыток воздействовать на наши выборы, разбить наш территориальный суверенитет", - сказал Борисов в ходе круглого стола "Международное наблюдение за выборами и референдумами и защита электорального суверенитета. Сотрудничество государств СНГ, Африки и Латинской Америки".
Кроме того, он предложил с целью недопущения иностранного вмешательства в выборы и референдумы со стороны международных и иностранных наблюдателей национальным законодательством закрепить и предусмотреть обязательное согласование публичного изложения своего мнения международными, иностранными наблюдателями о подготовке и проведении выборов после окончания голосования, но до завершения избирательной кампании с аккредитовавшим их органом, если такое обнародование может повлиять на внутриполитическую ситуацию в нарушение международного принципа невмешательства во внутриполитические дела государства.
"Чтобы у нас международные наблюдатели миссий не становились политическими акторами внутриполитических процессов", - подчеркнул Борисов.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Запад готовится к вмешательству в выборы в Госдуму, заявили в Совбезе
Политика Россия Африка Игорь Борисов СНГ
 
 
