Правительство рассмотрит вопрос финансовой поддержки Белгородской области
16:51 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/rossiya-2075535379.html
Правительство рассмотрит вопрос финансовой поддержки Белгородской области
Правительство рассмотрит вопрос финансовой поддержки Белгородской области - РИА Новости, 19.02.2026
Правительство рассмотрит вопрос финансовой поддержки Белгородской области
Кабмин рассмотрит вопрос о выделении еще 2 миллиардов рублей Белгородской области для поддержки жителей, потерявших жилье, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 19.02.2026
Правительство рассмотрит вопрос финансовой поддержки Белгородской области

Кабмин рассмотрит вопрос о выделении еще 2 млрд руб Белгородской области

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Кабмин рассмотрит вопрос о выделении еще 2 миллиардов рублей Белгородской области для поддержки жителей, потерявших жилье, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня в повестке вопрос о выделении дополнительно 2 миллиардов рублей Белгородской области, финансирование пойдет на поддержку жителей, утративших свои дома и квартиры", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
По его словам, важно, чтобы люди получили средства без задержек и как можно быстрее.
Правительство продлило льготы для поддержки бизнеса в Курской области
17 февраля, 10:26
17 февраля, 10:26
 
