Правительство рассмотрит вопрос финансовой поддержки Белгородской области

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Кабмин рассмотрит вопрос о выделении еще 2 миллиардов рублей Белгородской области для поддержки жителей, потерявших жилье, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, важно, чтобы люди получили средства без задержек и как можно быстрее.