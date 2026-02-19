https://ria.ru/20260219/rossijane-2075381651.html
Мошенники начали звонить россиянам на домашние телефоны
Мошенники начали звонить россиянам на домашние телефоны - РИА Новости, 19.02.2026
Мошенники начали звонить россиянам на домашние телефоны
Россияне жалуются на звонки мошенников на домашние стационарные телефоны, обратило внимание РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T09:09:00+03:00
2026-02-19T09:09:00+03:00
2026-02-19T09:09:00+03:00
общество
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90978/99/909789942_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_431adc2646fc9b3eed80fa8f50770c11.jpg
https://ria.ru/20260212/moshenniki-2073810571.html
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россияне жалуются на звонки мошенников на домашние стационарные телефоны, обратило внимание РИА Новости.
В рамках мошеннической схемы аферисты предлагают своим жертвам "продлить договор" с оператором связи и домашнего интернета.
Стоит помнить, что актуальную информацию граждане могут получить, позвонив непосредственно оператору.
Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян через фейковые агентства знакомств.