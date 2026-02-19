Рейтинг@Mail.ru
Мошенники начали звонить россиянам на домашние телефоны - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/rossijane-2075381651.html
Мошенники начали звонить россиянам на домашние телефоны
Мошенники начали звонить россиянам на домашние телефоны - РИА Новости, 19.02.2026
Мошенники начали звонить россиянам на домашние телефоны
Россияне жалуются на звонки мошенников на домашние стационарные телефоны, обратило внимание РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T09:09:00+03:00
2026-02-19T09:09:00+03:00
общество
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90978/99/909789942_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_431adc2646fc9b3eed80fa8f50770c11.jpg
https://ria.ru/20260212/moshenniki-2073810571.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90978/99/909789942_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_e49467b9c3b2936f71d60095067e5a15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мошенничество
Общество, Мошенничество
Мошенники начали звонить россиянам на домашние телефоны

РИА Новости: мошенники начали звонить россиянам на стационарные телефоны

© Fotolia / Maksym DykhaТелефонный аппарат
Телефонный аппарат - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Fotolia / Maksym Dykha
Телефонный аппарат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россияне жалуются на звонки мошенников на домашние стационарные телефоны, обратило внимание РИА Новости.
В рамках мошеннической схемы аферисты предлагают своим жертвам "продлить договор" с оператором связи и домашнего интернета.
Стоит помнить, что актуальную информацию граждане могут получить, позвонив непосредственно оператору.
Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян через фейковые агентства знакомств.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Мошенники придумали новую схему обмана с почтовыми посылками
12 февраля, 07:24
 
ОбществоМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала