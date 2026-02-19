Рейтинг@Mail.ru
Над Россией уничтожили 34 украинских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 19.02.2026
Над Россией уничтожили 34 украинских БПЛА
Над Россией уничтожили 34 украинских БПЛА
Силы ПВО с 16.00 мск до 20.00 мск перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА над территорией РФ, сообщило Минобороны России в четверг. РИА Новости, 19.02.2026
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Краснодарский край, Азовское море, Происшествия
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук". Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Силы ПВО с 16.00 мск до 20.00 мск перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА над территорией РФ, сообщило Минобороны России в четверг.
"19 февраля в период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 12 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 10 БПЛА – над акваторией Азовского моря, семь БПЛА – над акваторией Черного моря, четыре БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
