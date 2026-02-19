https://ria.ru/20260219/rossija-2075606197.html
Над Россией уничтожили 34 украинских БПЛА
Над Россией уничтожили 34 украинских БПЛА - РИА Новости, 19.02.2026
Над Россией уничтожили 34 украинских БПЛА
Силы ПВО с 16.00 мск до 20.00 мск перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА над территорией РФ, сообщило Минобороны России в четверг. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T20:36:00+03:00
2026-02-19T20:36:00+03:00
2026-02-19T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
краснодарский край
азовское море
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269110_0:23:2867:1636_1920x0_80_0_0_5919ce1fc04544e623e314558e39ccf7.jpg
https://ria.ru/20260219/vsu-2075544561.html
россия
краснодарский край
азовское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269110_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_c06465fedcbfc4a937d09e43237abcd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, краснодарский край, азовское море, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Краснодарский край, Азовское море, Происшествия
Над Россией уничтожили 34 украинских БПЛА
Над Россией с 16:00 до 20:00 уничтожили 34 украинских БПЛА