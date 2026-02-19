Рейтинг@Mail.ru
Россия приобрела широчайшие компетенции в области БПЛА, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:16 19.02.2026
Россия приобрела широчайшие компетенции в области БПЛА, заявил Медведев
Россия приобрела широчайшие компетенции в области БПЛА, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2026
Россия приобрела широчайшие компетенции в области БПЛА, заявил Медведев
Россия приобрела широчайшие компетенции в области беспилотников, при этом совсем недавно она не была в передовиках в этой сфере, заявил заместитель председателя РИА Новости, 19.02.2026
безопасность, россия, дмитрий медведев, сергей стиллавин, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Сергей Стиллавин, Единая Россия
Россия приобрела широчайшие компетенции в области БПЛА, заявил Медведев

Медведев: Россия приобрела широчайшие компетенции в области беспилотников

© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"Беспилотный летательный аппарат Zala
Беспилотный летательный аппарат Zala - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"
Беспилотный летательный аппарат Zala. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия приобрела широчайшие компетенции в области беспилотников, при этом совсем недавно она не была в передовиках в этой сфере, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Еще совсем недавно с точки зрения развития систем беспилотной авиации мы не были в передовиках, скажем так, аккуратно. Ну или совсем прямо, мы только-только начинали этим заниматься после начала СВО. А сейчас совершенно очевидно мы приобрели широчайшие компетенции в области беспилотников, начиная от небольших беспилотных летательных средств - дронов, коптеров - и заканчивая большими самолетными системами", - сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим".
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Медведев высказался о противостоянии Зеленского и Залужного
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий МедведевСергей СтиллавинЕдиная Россия
 
 
