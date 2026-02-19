https://ria.ru/20260219/rossija-2075543243.html
В Кремле рассказали о потенциале России и Мадагаскара в сфере энергетики
Показатели торговли между Россией и Мадагаскаром пока невелики, но стороны имеют потенциал для взаимодействия в энергетике, геологоразведке, сельском хозяйстве... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T17:17:00+03:00
2026-02-19T17:17:00+03:00
2026-02-19T17:18:00+03:00
россия
мадагаскар
москва
владимир путин
в мире
россия
мадагаскар
москва
россия, мадагаскар, москва, владимир путин, в мире
Россия, Мадагаскар, Москва, Владимир Путин, В мире
В Кремле рассказали о потенциале России и Мадагаскара в сфере энергетики
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Показатели торговли между Россией и Мадагаскаром пока невелики, но стороны имеют потенциал для взаимодействия в энергетике, геологоразведке, сельском хозяйстве и здравоохранении, говорится в материалах пресс-службы Кремля.
Президент РФ Владимир Путин
в четверг встречается с новым президентом Мадагаскара
Микаэлем Рандрианириной, который находится в Москве
с официальным визитом. Лидеры на переговорах обсудят вопросы двусторонней повестки в политической и торгово-экономической сферах.
"Показатели торговли пока относительно невелики. Хорошие возможности для взаимодействия имеются в энергетике, геологоразведке, сельском хозяйстве, здравоохранении", - указано в материалах пресс-службы президента РФ к переговорам с лидером Мадагаскара.