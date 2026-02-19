Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о потенциале России и Мадагаскара в сфере энергетики
17:17 19.02.2026
В Кремле рассказали о потенциале России и Мадагаскара в сфере энергетики
В Кремле рассказали о потенциале России и Мадагаскара в сфере энергетики - РИА Новости, 19.02.2026
В Кремле рассказали о потенциале России и Мадагаскара в сфере энергетики
Показатели торговли между Россией и Мадагаскаром пока невелики, но стороны имеют потенциал для взаимодействия в энергетике, геологоразведке, сельском хозяйстве... РИА Новости, 19.02.2026
россия, мадагаскар, москва, владимир путин, в мире
Россия, Мадагаскар, Москва, Владимир Путин, В мире
В Кремле рассказали о потенциале России и Мадагаскара в сфере энергетики

В Кремле рассказали о потенциале РФ и Мадагаскара в геологоразведке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина во время встречи в Москве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Показатели торговли между Россией и Мадагаскаром пока невелики, но стороны имеют потенциал для взаимодействия в энергетике, геологоразведке, сельском хозяйстве и здравоохранении, говорится в материалах пресс-службы Кремля.
Президент РФ Владимир Путин в четверг встречается с новым президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который находится в Москве с официальным визитом. Лидеры на переговорах обсудят вопросы двусторонней повестки в политической и торгово-экономической сферах.
"Показатели торговли пока относительно невелики. Хорошие возможности для взаимодействия имеются в энергетике, геологоразведке, сельском хозяйстве, здравоохранении", - указано в материалах пресс-службы президента РФ к переговорам с лидером Мадагаскара.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Россия и Мадагаскар настроены на наращивание политического диалога
Вчера, 16:29
 
РоссияМадагаскарМоскваВладимир ПутинВ мире
 
 
