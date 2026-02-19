В Кремле рассказали о потенциале России и Мадагаскара в сфере энергетики

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Показатели торговли между Россией и Мадагаскаром пока невелики, но стороны имеют потенциал для взаимодействия в энергетике, геологоразведке, сельском хозяйстве и здравоохранении, говорится в материалах пресс-службы Кремля.