Рейтинг@Mail.ru
Россия готова сотрудничать с Мадагаскаром на площадке ООН, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/rossija-2075526591.html
Россия готова сотрудничать с Мадагаскаром на площадке ООН, заявил Путин
Россия готова сотрудничать с Мадагаскаром на площадке ООН, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2026
Россия готова сотрудничать с Мадагаскаром на площадке ООН, заявил Путин
Россия готова сотрудничать с Мадагаскаром на площадке ООН, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:34:00+03:00
2026-02-19T16:34:00+03:00
в мире
россия
мадагаскар
москва
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075525130_140:0:3087:1657_1920x0_80_0_0_812478a657ac58264ea4ba0142b7fb4f.jpg
https://ria.ru/20260219/rossija-2075524709.html
россия
мадагаскар
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075525130_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_5ad61d881c89df243333207682ab6a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мадагаскар, москва, владимир путин, оон
В мире, Россия, Мадагаскар, Москва, Владимир Путин, ООН
Россия готова сотрудничать с Мадагаскаром на площадке ООН, заявил Путин

Путин: РФ готова сотрудничать с Мадагаскаром на площадке ООН

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия готова сотрудничать с Мадагаскаром на площадке ООН, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что представители молодежи Мадагаскара проходят подготовку в высших учебных заведениях России, многие из них получили высшее образование и хорошую квалификацию.
«
"Мы готовы развивать эти отношения в гуманитарной сфере и дальше, так же, как и работать с вами на международных площадках, включая, прежде всего, Организации Объединённых Наций", - сказал Путин в ходе российско-мадагаскарских переговоров.
Путин в четверг встречается с новым президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который находится в Москве с официальным визитом. Лидеры на переговорах обсудят вопросы двусторонней повестки в политической и торгово-экономической сферах.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Россия и Мадагаскар настроены на наращивание политического диалога
Вчера, 16:29
 
В миреРоссияМадагаскарМоскваВладимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала