Россия и Мадагаскар настроены на наращивание политического диалога
Россия и Мадагаскар настроены на наращивание политического диалога - РИА Новости, 19.02.2026
Россия и Мадагаскар настроены на наращивание политического диалога
Россия и Мадагаскар настроены на дальнейшее наращивание конструктивного политического диалога и расширение координации шагов в ООН, указано в материалах... РИА Новости, 19.02.2026
Россия и Мадагаскар настроены на наращивание политического диалога
Россия настроена на дальнейшее развитие политического диалога с Мадагаскаром